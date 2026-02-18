قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد المطالبة باسترداد 16 مليون جنيه من الوفد.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
حوادث

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

الطفل عبدالرحمن المجني عليه
ندى سويفى

أحالت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بإجماع آراء أعضاء الدائرة، أوراق "كوافير حريمي" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، في اتهامه بتنفيذ جريمة المهندسين عقب ذبـ.ـح الطفل "عبد الرحمن علاء" داخل سوبر ماركت، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، وحددت جلسة 14 مارس للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة الماضية مواجهة رئيس المحكمة للمتهم عقب إخراجه من قفص الاتهام للمثول أمام المنصة قائلًا: "أنت يا محمود دبحت الطفل عبد الرحمن"، ليرد الأخير: "لا يا فندم، معملتش حاجة".

ووجهت النيابة العامة للمتهم “محمود.م”، في أوراق الدعوى رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6775 لسنة 2020، تهمة قتل الطفل المجني عليه “عبد الرحمن حازم” عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد أن عقد العزم على إزهاق روحه إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم أعد مخططه الإجرامي باستخدام سلاح أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجد الطفل فيه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بطعنات متتالية أسقطته أرضًا، إلا أنه لم يردعه ذلك، وتوالى في التعدي عليه، ثم أمسك برقبته ذابحًا إياه للتأكد من وفاته، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال أحد العاملين بالمحل موقع الجريمة ــ والذي أكد أنه أثناء تناوله الطعام رفقة المجني عليه “عبد الرحمن” وآخرين، حضر إليهم المتهم داخل السوبر ماركت، ومثل لهم أنه “عامل”، إلا أنه قرر مهاجمة الطفل “عبد الرحمن”، وما أن حضر إليه الأخير، انهال عليه بسكين أخرجه من بين طيات ملابسه.

وذكر العامل أن الطفل سقط مغشيًا على الأرض متأثرًا بإصابته، موضحًا أن الطفل حاول الزحف بعيدًا عن المتهم، وعلى إثر ذلك هرع للاستغاثة بوالد المجني عليه “علاء” لإخباره بما يحدث، وفور عودته تفاجأ بالطفل “عبد الرحمن” غارقًا في دمائه داخل المحل، والمتهم قد فر هاربًا.

محكمة جنايات الجيزة ذبــح طفل داخل سوبر ماركت المهندسين مفتي الجمهورية جريمة المهندسين

صورة للقافلة
نائب محافظ الشرقية
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
