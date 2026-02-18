إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بإجماع آراء أعضاء الدائرة، أوراق "كوافير حريمي" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، في اتهامه بتنفيذ جريمة المهندسين عقب ذبـ.ـح الطفل "عبد الرحمن علاء" داخل سوبر ماركت، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، وحددت جلسة 14 مارس للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة الماضية مواجهة رئيس المحكمة للمتهم عقب إخراجه من قفص الاتهام للمثول أمام المنصة قائلًا: "أنت يا محمود دبحت الطفل عبد الرحمن"، ليرد الأخير: "لا يا فندم، معملتش حاجة".

ووجهت النيابة العامة للمتهم “محمود.م”، في أوراق الدعوى رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6775 لسنة 2020، تهمة قتل الطفل المجني عليه “عبد الرحمن حازم” عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد أن عقد العزم على إزهاق روحه إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم أعد مخططه الإجرامي باستخدام سلاح أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجد الطفل فيه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بطعنات متتالية أسقطته أرضًا، إلا أنه لم يردعه ذلك، وتوالى في التعدي عليه، ثم أمسك برقبته ذابحًا إياه للتأكد من وفاته، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال أحد العاملين بالمحل موقع الجريمة ــ والذي أكد أنه أثناء تناوله الطعام رفقة المجني عليه “عبد الرحمن” وآخرين، حضر إليهم المتهم داخل السوبر ماركت، ومثل لهم أنه “عامل”، إلا أنه قرر مهاجمة الطفل “عبد الرحمن”، وما أن حضر إليه الأخير، انهال عليه بسكين أخرجه من بين طيات ملابسه.

وذكر العامل أن الطفل سقط مغشيًا على الأرض متأثرًا بإصابته، موضحًا أن الطفل حاول الزحف بعيدًا عن المتهم، وعلى إثر ذلك هرع للاستغاثة بوالد المجني عليه “علاء” لإخباره بما يحدث، وفور عودته تفاجأ بالطفل “عبد الرحمن” غارقًا في دمائه داخل المحل، والمتهم قد فر هاربًا.