لسحور رمضان.. طريقة عمل الزبادي في البيت

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طريقة عمل الزبادي فى البيت عند الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم حيث أنه من الأكلات الأساسية المقدمة فى السحور بسبب قدرته على تحسين المناعة والهضم ومنع الشعور بالعطش بالإضافة إلى أنه خال من الكوليسترول الضار.

نعرض لكم طريقة عمل الزبادي فى البيت لسحور رمضان من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح المذاع على قناة سي بي سي سفرة

مقادير الزبادي



لتر حليب

علبة زبادي بلدي

٣ ملاعق كبيرة حليب بودرة

كيس فانيليا

طريقة عمل الزبادي



في بولة كبيرة اخلطى جميع المكونات جيدا ثم قسميه فى الطواجن.

ضعي طواجن الزبادي في حمام مائي وادخليها فرن ساخن واتركيها حتى يتماسك لمدة تتراوح بين 6 – 7 ساعات تقريبا

اخرجي الزبادي وقدميه على السحور أو احفظيه فى الأرفف العليا فى الثلاجة لحين الاستخدام وبالهنا والشفا.