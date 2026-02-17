الألعاب الإلكترونية.. خطر صامت في كل بيت.. ندوة بإعلام الوادي الجديد

عقد إعلام الوادى الجديد ندوة إعلامية بعنوان “الألعاب الالكترونية ... خطر صامت في كل بيت”.

شارك في الندوة مجموعة من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية وأخصائيون نفسيون واجتماعيون ومعلمون بمقر قاعة مركز حسن حلمي.

وافتتحت اللقاء دعاء سعد الإعلامية بإدارة إعلام الوادي الجديد موضحة الهدف من الحملة المتمثل في حماية الأطفال والشباب من التنمر الإلكتروني، الابتزاز، والتحرش والوقاية من الإدمان الرقمي والألعاب الإلكترونية الخطرة، تقليل التعرض للمحتوى غير المناسب أو الهدام، وبناء الوعى من خلال تعليم كيفية التحقق من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتوعية بخطورة مشاركة البيانات والصور الشخصية، وفهم الحقوق والواجبات الرقمية والقوانين المنظمة.

كما تحدث محمد سعد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وأستاذ تكنولوجيا العلوم بكلية التربية جامعة الوادي الجديد حول مفهوم الألعاب الإلكترونية وأنواعها والتي منها الألعاب الدموية والألعاب القتالية موضحًا الأضرار النفسية والسلوكية الناجمة عنها، وشرح أهمية دور الاسرة في الرقابة الأبوية وتحديد المحتويات المناسبة لأعمار الأبناء.

وتطرق سعد إلى شرح التشريعات والقوانين الخاصة بجرائم الإنترنت وأسباب وقوع الشباب في فخ الألعاب الإلكترونية، موضحًا خطورة الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي والقومي، وإجراءات الاستخدام الآمن للإنترنت وطرق الاستفادة منه.

وفى نهاية اللقاء، دارت بعض التساؤلات حول إجراءات الدولة نحو حظر الألعاب الخطرة والمحتويات المسيئة وطرق تأمين الهواتف المحمولة من الاختراق، أدارت اللقاء دعاء سعد الإعلامية بإدارة اعلام الوادي الجديد تحت إشراف أزهار عبد العزيز مدير الإدارة.