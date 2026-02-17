أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإجراءات الدولة المصرية لشهر رمضان، قائلا :"نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك شهر التسامح والمحبة والقيام وشهر الدعاء والعمل الصالح".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن هذه القيم نحرص عليها طوال العام لكن لرمضان مكانة خاصة في قلوب المصريين".

وهنأ الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشرطة المصرية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الإعلامي أحمد موسى ، أن : "نستعد لشهر التسامح والمحبة والقيام، شهر الدعاء والعمل الصالح، وده اللي بنعمله طول الوقت، ولكن شهر رمضان له مكانة خاصة عندنا".

وأضاف أن رمضان شهر التسامح والكرم والخير يمر علينا بأمن وأمان وسلام، موضحًا أن الدولة المصرية تستعد للشهر الكريم لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين ولن يحدث أن يكون شخص بدون فطار أو سحور.

وتابع : "الرئيس السيسي عقد اجتماعًا للاطمئنان على السلع والأسواق، واطمأن على سلع معارض أهلا رمضان، كما أن وزارة التموين تستعد لتوزيع 2.5 مليون حقيبة رمضانية".

وأشار إلى أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي لتوفير السلع على مستوى الجمهورية، مع متابعة مستمرة، وتوفير المنافذ في المحافظات والمدن والقرى، مؤكدًا أن 27 محافظة لها الحق في وجود هذه السلع.



وأوضح أن الرئيس السيسي شدد على محاسبة من يغالون في الأسعار، مع التركيز على مراقبة اللحوم والدواجن، كما وافق على إطلاق مشروع "كاري أون" الذي يقدم منتجات نظيفة ومتنوعة بأسعار مناسبة، ليصبح علامة وزارة التموين التجارية في كافة محافظات الجمهورية، مع ضمان فرز أول وأسعار أقل من المحلات الكبيرة والمعروفة.



