إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص

قررت نيابة مدينة نصر اول، إخلاء سبيل صانع المحتوى كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر، في الواقعة المتداولة بشأن تنظيم فعالية دون ترخيص بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقالت هدى العسال، محامية كروان مشاكل، أنه تم التحقيق مع موكلها منذ ظهر اليوم وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ورسائل عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية تضمنا قيام صانع محتوى بدعوة متابعيه بمواقع التواصل الإجتماعى لحضور حفل أعده لأحد أصدقائه مساء الاثنين 16/ الجارى بأحد الكافيهات بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مالكة الكافيه المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- بدون ترخيص" وبمواجهتها أفادت بقيام صانع المحتوى المشار إليه بحجز مقر الكافيه الخاص بها لإقامة احتفال بعيد مولد أحد أصدقائه دون تحديد أعداد الحضور أو ماهية الإحتفال.

كما أمكن ضبط صانع المحتوى المشار إليه (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة – سبق إتهامه فى قضايا "آداب عامة، سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى")، وبمواجهته أقر بقيامه بالإعداد لإقامة الاحتفال المشار إليه ودعوة متابعيه للحضور دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، بهدف زيادة معدلات مشاهديه على مواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، وتم غلق الكافيه بالتنسيق مع الجهات المعنية.