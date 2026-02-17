قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
ضياء رشوان يضع "خارطة طريق" الإعلام المصري في لقاء موسع مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين
حوادث

إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص

كروان مشاكل
كروان مشاكل
رامي المهدي   -  
كتب: مصطفى رجب

قررت نيابة مدينة نصر اول،  إخلاء سبيل صانع المحتوى كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر، في الواقعة المتداولة بشأن تنظيم فعالية دون ترخيص بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقالت هدى العسال، محامية كروان مشاكل، أنه تم التحقيق مع موكلها منذ ظهر اليوم وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ورسائل عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية تضمنا قيام صانع محتوى بدعوة متابعيه بمواقع التواصل الإجتماعى لحضور حفل أعده لأحد أصدقائه مساء الاثنين 16/ الجارى بأحد الكافيهات بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مالكة الكافيه المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- بدون ترخيص" وبمواجهتها أفادت بقيام صانع المحتوى المشار إليه بحجز مقر الكافيه الخاص بها لإقامة احتفال بعيد مولد أحد أصدقائه دون تحديد أعداد الحضور أو ماهية الإحتفال.

كما أمكن ضبط صانع المحتوى المشار إليه (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة – سبق إتهامه فى قضايا "آداب عامة، سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى")، وبمواجهته أقر بقيامه بالإعداد لإقامة الاحتفال المشار إليه ودعوة متابعيه للحضور دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، بهدف زيادة معدلات مشاهديه على مواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، وتم غلق الكافيه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كروان مشاكل اخبار الحوادث البلوجر كروان مشاكل

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

