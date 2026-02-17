قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال
رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
آخر ليلة في شعبان .. كيف استعد لشهر رمضان؟
عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اكتمال مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة وتحديد مواجهات دور الـ16

دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا
حمزة شعيب

 

أسدل الستار على منافسات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، بعدما حُسمت بطاقات التأهل إلى دور الـ16 عن منطقة الغرب، بصعود 8 أندية عربية وآسيوية إلى الأدوار الإقصائية.

 

تُقام البطولة بنظام مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، يتم توزيعهم بالتساوي بين منطقتي الشرق والغرب بواقع 12 ناديًا لكل منطقة.


ويخوض كل فريق 8 مباريات أمام منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16، الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب، على أن يصعد الفائزون إلى الدور ربع النهائي.

ابتداءً من ربع النهائي، تُلعب المباريات بنظام التجمع من مواجهة واحدة فاصلة، وقد تقرر إقامة هذه المرحلة في السعودية.

الأندية المتأهلة من منطقة الغرب

ضمت قائمة المتأهلين إلى دور الـ16 من منطقة الغرب كلًا من:

  • الهلال
  • الأهلي السعودي
  • الاتحاد
  • الوحدة
  • الأهلي الإماراتي
  • الدحيل
  • السد
  • تراكتور

ومن المقرر أن يتأهل 4 فرق من هذه المواجهات إلى ربع النهائي، لينضموا إلى الأربعة المتأهلين من منطقة الشرق.

مواجهات دور الـ16 – منطقة الغرب

أسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

  • الهلال × السد
  • الأهلي السعودي × الدحيل
  • الاتحاد × الوحدة
  • الأهلي الإماراتي × تراكتور

مواعيد مباريات دور الـ16

تقام مباريات الذهاب يومي 2 و3 مارس 2026، على أن تُلعب لقاءات الإياب يومي 9 و10 مارس، لتحديد الفرق الصاعدة إلى الدور التالي من البطولة.

دوري أبطال آسيا دور ال 16 من دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صورة ارشيفية

حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

أسعار الفراخ اليوم

قبل رمضان.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

بالصور

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان
التمر فى رمضان
التمر فى رمضان

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد