اكتمال مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة وتحديد مواجهات دور الـ16

أسدل الستار على منافسات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، بعدما حُسمت بطاقات التأهل إلى دور الـ16 عن منطقة الغرب، بصعود 8 أندية عربية وآسيوية إلى الأدوار الإقصائية.

تُقام البطولة بنظام مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، يتم توزيعهم بالتساوي بين منطقتي الشرق والغرب بواقع 12 ناديًا لكل منطقة.



ويخوض كل فريق 8 مباريات أمام منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16، الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب، على أن يصعد الفائزون إلى الدور ربع النهائي.

ابتداءً من ربع النهائي، تُلعب المباريات بنظام التجمع من مواجهة واحدة فاصلة، وقد تقرر إقامة هذه المرحلة في السعودية.

الأندية المتأهلة من منطقة الغرب

ضمت قائمة المتأهلين إلى دور الـ16 من منطقة الغرب كلًا من:

الهلال

الأهلي السعودي

الاتحاد

الوحدة

الأهلي الإماراتي

الدحيل

السد

تراكتور

ومن المقرر أن يتأهل 4 فرق من هذه المواجهات إلى ربع النهائي، لينضموا إلى الأربعة المتأهلين من منطقة الشرق.

مواجهات دور الـ16 – منطقة الغرب

أسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الهلال × السد

الأهلي السعودي × الدحيل

الاتحاد × الوحدة

الأهلي الإماراتي × تراكتور

مواعيد مباريات دور الـ16

تقام مباريات الذهاب يومي 2 و3 مارس 2026، على أن تُلعب لقاءات الإياب يومي 9 و10 مارس، لتحديد الفرق الصاعدة إلى الدور التالي من البطولة.