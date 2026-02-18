رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026

تلقى منتخب مصر لكرة القدم خسارة ثقيلة أمام منتخب بنين لكرة القدم بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.

وجاءت المباراة صادمة من حيث النتيجة، بعد ما فرض منتخب بنين سيطرته على مجريات اللعب ونجح في استغلال الفرص الهجومية التي سنحت له، ليسجل أربعة أهداف كاملة دون رد، في واحدة من أكبر نتائج الجولة.

وظهر المنتخب المصري بعيدًا عن مستواه المعتاد، مع معاناة دفاعية واضحة وصعوبة في خلق فرص مؤثرة على المرمى، بينما واصل منتخب بنين ضغطه طوال اللقاء حتى عزز تقدمه بفارق مريح.

وتؤثر هذه النتيجة على موقف المجموعة في سباق التأهل، وتزيد من تعقيد حسابات المنافسة خلال الجولات المقبلة من التصفيات.