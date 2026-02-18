محمد عبدالجليل: «بن شرقي» لن يحل أزمة هجوم الأهلي.. و«كأس مصر» دائمًا تحمل مفاجآت

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن توظيف أشرف بن شرقي في مركز المهاجم لن يكون الحل الأمثل لأزمة الأهلي الحالية.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»: "لعب أشرف بن شرقي كمهاجم في الأهلي حسب ما يفكر توروب، لن يفيد الفريق، وتوروب هو المسؤول عن التعاقد مع كامويش لتدعيم الخط الأمامي".

وأضاف: "مباريات كأس مصر دائمًا مليئة بالمفاجآت، ولا يمكن التنبؤ بالنتائج قبل صافرة النهاية"، مؤكدًا على أهمية الاستعداد الجيد والاعتماد على الاستراتيجية الفنية الصحيحة في البطولات ذات الإقصاء المباشر.