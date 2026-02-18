«أحسن أهلي تربيتي».. أول تعليق لـ حسام عبدالمجيد بعد أزمته مع عبد الله السعيد

علّق حسام عبد المجيد، لاعب نادي الزمالك، على الأزمة مع زميله بالفريق عبد الله السعيد في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكتب حسام عبد المجيد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “من المستحيل أن يغطي أحد الشمس، وأشهد الله وحده أنني لم ولن أخرج عن السياق الأدبي قط ما حييت، ولن أفعل ذلك أبدًا”.

واختتم: “لقد أحسن أهلي تربيتي، وشكرًا لكم جميعًا”.

ونشب خلاف بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد على أحد الكرات خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ليرد عليه عبد المجيد بطريقة غير لائقة، مما أدى إلى غضب عبد الله السعيد.

وتأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.