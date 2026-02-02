قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال يستقر على بديل حسام عبد المجيد أمام كهرباء الإسماعيلية

معتمد جمال
معتمد جمال
إسراء أشرف

يستعيد فريق الزمالك خدمات المدافع محمد إسماعيل في المواجهة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ليعود إلى قيادة خط الدفاع بعد غيابه خلال الفترة الماضية.

ويأتي اعتماد الجهاز الفني على محمد إسماعيل لتعويض غياب حسام عبد المجيد، الذي يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف، بعد تراكم البطاقات الصفراء.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يعود نبيل عماد «دونجا» إلى التشكيل الأساسي للفريق في المباراة المقبلة، لتدعيم خط الوسط.

ورفض الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا استمرار الاستعدادات دون توقف.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على المصري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السويس ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثاني.

معتمد جمال الزمالك حسام عبد المجيد كهرباء الإسماعيلية محمد إسماعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية

منال عوض: مصر تركز على إتاحة البحث العلمي في مجالات تغير المناخ

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

رئيسة القومي للطفولة والأمومة: ختان الإناث جريمة ذات آثار نفسية طويلة المدى

منافذ وزارة الزراعة

اللحوم ب280 والسمك ب55 جنيهًا.. قائمة أسعار السلع بمعرض الزراعة بالدقي

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد