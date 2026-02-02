معتمد جمال يستقر على بديل حسام عبد المجيد أمام كهرباء الإسماعيلية

يستعيد فريق الزمالك خدمات المدافع محمد إسماعيل في المواجهة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ليعود إلى قيادة خط الدفاع بعد غيابه خلال الفترة الماضية.

ويأتي اعتماد الجهاز الفني على محمد إسماعيل لتعويض غياب حسام عبد المجيد، الذي يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف، بعد تراكم البطاقات الصفراء.

وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يعود نبيل عماد «دونجا» إلى التشكيل الأساسي للفريق في المباراة المقبلة، لتدعيم خط الوسط.

ورفض الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا استمرار الاستعدادات دون توقف.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على المصري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السويس ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثاني.