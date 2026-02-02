قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة.. مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار داخل فندق قرب أتلانتا
لقائدي المركبات.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 55 ألف ريال.. سعر ومواصفات MG 5 موديل 2026 في السعودية
هل يجوز تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم؟.. الإفتاء توضح
طقس اليوم | بارد ورياح وأمطار خفيفة
ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه لمن يحجب الميراث عن مستحقيه
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم
مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم في مصر 

وصعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي لنحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو  47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (إتش إس بي سيHSBC، الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، قطر الوطني، ميد بنك، فيصل الإسلامي، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، نكست) لنحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (المصرف العربي، التجاري الدولي CIB) نحو 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، المصرف المتحد، الإسكندرية، الشركة المصرفية العربية) لنحو 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدى أجريكول، البركة، أبو ظبي الأول، أبو ظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو  46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين 

 47.30 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

46.98 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين 

47.14 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الدولار أعلى سعر شراء للدولار سعر صرف الدولار أقل سعر بيع للدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

المتهمات

فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

ترشيحاتنا

نشات الديهي

الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بطلبة الأكاديمية العسكرية

الذهب

عضو شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

عمرو أديب

عمرو أديب: أكره الروبلوكس.. وأشيد بقرار وقف تداولها في مصر

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد