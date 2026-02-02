انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل ما وصفه بالأزمة الحقيقية وراء غياب إمام عاشور لاعب الأهلي، مؤكدًا أن ما تردد عن سفر اللاعب لتصوير مقالب في توقيت مباراة هو «كلام غير منطقي» ولا يمكن تصديقه.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن إمام عاشور يعاني من حالة استياء كبيرة بسبب ملف العقود داخل الأهلي، خاصة بعد حصول لاعبين انضموا بعده مثل بن شرقي وتريزيجيه على رواتب أعلى، إضافة إلى تعاقد النادي مع زيزو مقابل 80 مليون جنيه وسيارة وإعلانات، في الوقت الذي تراجعت فيه إعلانات إمام رغم كونه أحد نجوم الفريق.

وأشار إلى أن إمام وقّع للأهلي عقدًا لمدة 4 سنوات بقيمة 14 مليون جنيه في الموسم برقم ثابت، بعد فشل تجربة الاحتراف، واعتبر الأهلي «المنقذ» له، لكنه فوجئ لاحقًا بفوارق مالية كبيرة أثرت نفسيًا عليه، خاصة بعد أزمة ركلة الجزاء في مباراة وادي دجلة واختيار زيزو رجل المباراة .

وأكمل: "إمام تألق في كأس الأمم وابتدي يبقى على رادار أندية كبيرة واللاعب مستمر في حزنه بسبب عقده وابتدي النادي الاهلي يتكلم مع امام ويقوله هنرفعلك عقدك وهنساويك مع الشناوي بس ملكش دعوة بزيزو لانه جاي من الزمالك ببلاش وكمان تريزيجيه لان كان بياخد ارقام كبيرة برة".



وواصل: "اللاعب دخل في حالة انهيار وبكى بشدة، في السيارة خلال عودته لمنزله بعد مباراة دجلة في الدوري وكشف للمقربين منه تجاهل الأهلي لأزمة عقده في الأهلي وهذا قبل أن يتخلف عن بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ما فتح باب الشائعات حول حالته الصحية"..

واختتم الغندور بأن إمام عاشور تواصل مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، ووافق على العقوبة الموقعة عليه والبالغة مليون ونصف جنيه، قبل أن ينشر اعتذارًا رسميًا عبر حسابه على «إنستجرام».