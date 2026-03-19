5 نجوم يرفعون شعار الرحيل عن الأهلي بسبب قلة المشاركة والخلافات المالية

أثار خمسة لاعبين بارزين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جدلاً واسعاً بعد أن أبدوا رغبتهم في الرحيل عن القلعة الحمراء، بسبب قلة المشاركة وعدم حسم بعض الملفات المالية والعقود.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

محمد شريف يسعى لمغادرة النادي بسبب عدم حصوله على فرصة للعب في المباريات الأخيرة، مما دفعه للتفكير في الانتقال لنادٍ آخر.

حسين الشحات لم يتوصل لاتفاق بعد بشأن تجديد عقده، وهو ما جعله غير متأكد من مستقبله داخل الفريق.

أحمد رمضان بيكهام طلب العودة إلى نادي سيراميكا كليوباترا بعدما شعر بعدم المشاركة الكافية مع الأهلي.

محمد شكري لم يشارك في المباريات منذ فترة طويلة، مما دفعه للتفكير في البحث عن فرصة أخرى لإثبات قدراته.

أحمد نبيل كوكا توقف تجديد عقده على الخلافات المالية بينه وبين إدارة النادي، مما أبقى مستقبله غير محدد.

وتشير المصادر إلى أن إدارة الأهلي بدأت دراسة وضع هؤلاء اللاعبين، في محاولة للحفاظ على التوازن الفني للفريق، مع مراعاة رغبات اللاعبين ومصالح النادي في الموسم المقبل.