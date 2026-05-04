زراعة الشرقية: ضبط 380 طن مبيدات وأسمدة مغشوشة وندوات إرشادية لدعم المزارعين

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي قطاع الزراعة اهتماما كبيرا باعتباره ركيزة اساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني مشددا على استمرار جهود المحافظة في تطوير المنظومة الزراعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين وتكثيف الندوات الارشادية ونشر الممارسات السليمة في الزراعة مع إحكام الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة لضمان جودتها وحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على صحة المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

من جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أبرز الأنشطة الزراعية التي قامت بتنفيذها المديرية خلال أسبوع حافل بالإنجازات حيث تم تنفيذ ندوة إرشادية بالمركز الإرشادي بالزنكلون التابع لمركز الزقازيق بحضور عدد من المتخصصين والمزارعين وتناولت الندوة شرح طرق مكافحة دودة الحشد الخريفية وطرق الحد من انتشارها مع التوعية باهمية الثروة الحيوانية

وأشار إلي أنه تم ضبط مصنع بنواحي المهندسين العرب التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بصان الحجر يعمل بدون ترخيص ومخصص لتصنيع وتعبئة المبيدات والمخصبات المغشوشة وتم ضبط (٦٠) طن منتج نهائي معبأ داخل عبوات مقلدة لماركات مستوردة و(٣٢٠) طن مواد خام مجهولة المصدر باجمالي (٣٨٠) طن وتم التحفظ على الكميات وغلق المصنع واتخاذ الاجراءات القانونية

وتم تنفيذ ندوة تدريبية بمركزي الزقازيق وصان الحجر بحضور القيادات الزراعية ومديري الجمعيات تناولت استعراض طرق مكافحة القوارض والإستعدادات الفنية لتنفيذ الحملة وتنفيذ ندوة ارشادية بقاعة الإرشاد الزراعي تناولت أهمية تحميل السمسم على القطن وتوضيح أنسب مواعيد الزراعة من منتصف أبريل حتى منتصف مايو والتنبيه أن السمسم محصول حساس للمياه إلي جانب ضرورة عدم تعرضه للتعطيش أو التغريق والتأكيد على ان تحميل السمسم على القطن يقلل عدد الرشات ويحقق عائد أفضل للمزارعين ضمن مبادرات دعم المحاصيل الزيتية.