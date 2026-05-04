وزير البترول خلال لقائه مع شركاء الاستثمار : حوافز للتوسع في الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لزيادة الإنتاج

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز وقيادات قطاع البترول، حيث أكد أن الدولة المصرية تضع الوفاء بالتزاماتها المالية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى الخطوات التنفيذية التي أسهمت في خفض المستحقات المتأخرة للشركاء من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع استهداف تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، كما دعا الشركاء إلى المُضي قدمًا في تنفيذ الخطة الخمسية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى العمل على تقديم حوافز استثمارية للشركاء وتطبيق نماذج أعمال حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا تدعم تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لعمل نقلة في الانتاج البترولي، منها نموذج الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل للمشروعات (LSTK)، مع التركيز على تحسين جودة البيانات والمسوحات السيزمية لدعم قرارات الاستثمار وتقليل المخاطر.

كما لفت إلى تبني نماذج محفزة للاستثمار لتسريع استكشاف الغاز والبترول في المناطق البكر الواعدة والبعيدة عن البنية التحتية مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للشركاء على تعاونهم الاستراتيجي والتزامهم، مؤكدًا التزام الدولة بتقليل المدة الزمنية لاستيفاء الموافقات والإجراءات المطلوبة للمشروعات، مشيدًا بدور الشركاء في دعم جهود الدولة لتأمين احتياجات الطاقة المحلية. كما أشاد بمساهمتهم في إنجاح مؤتمر "إيجبس 2026" وخروجه بصورة مشرفة رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأكد ممثلو الشركات العالمية أن مصر تشهد تحولًا ملموسًا في منهجية التفكير على مستوى الإدارة، انعكس في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتذليل التحديات. كما أشادوا بمستوى الشفافية في طرح التحديات والحلول، مؤكدين أن النماذج التعاقدية المرنة، إلى جانب حوافز الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، عززت جاذبية مناطق الامتياز المصرية ورفعت تنافسيتها عالميًا. وأبدى الشركاء اهتمامهم بالمساهمة في ملف التحول الطاقي، خاصة فيما يتعلق بتكامل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي مع التوسع في الطاقة المتجددة، دعمًا لتوجهات الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن السلامة تمثل أولوية قصوى في جميع مواقع العمل، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية. كما أشار إلى تفعيل آلية تنسيق مؤسسي مباشر ومستمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتبسيط الإجراءات والتعامل الاستباقي مع التحديات الفنية والإدارية، بما يدعم استدامة النجاحات المحققة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ووجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة.