كاف في ورطة.. حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا تثير أزمة بين صنداونز والجيش الملكي

دخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في أزمة مبكرة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد اعتراضات متبادلة من طرفي المواجهة المرتقبة بين ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي على طاقم التحكيم.

وبدأت الأزمة عندما قرر كاف تعيين الحكم المصري أمين عمر لإدارة مباراة الذهاب في بريتوريا، وهو ما قوبل بتحفظات من جانب صنداونز، الذي أبدى مخاوف تتعلق بعلاقات إقليمية مع المغرب.

وفي تطور سريع، اتجه كاف لتغيير الطاقم التحكيمي، وقرر تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لإدارة لقاء الإياب في المغرب، إلا أن القرار لم يمر بهدوء، حيث تقدم نادي الجيش الملكي بشكوى رسمية اعتراضًا على هذا التعيين.

وتشير هذه التطورات إلى تصاعد التوتر قبل المواجهة النهائية، في ظل حساسية الاختيارات التحكيمية وتأثيرها على مجريات اللقاء، ما يضع كاف في موقف حرج قبل واحدة من أهم مباريات القارة هذا الموسم.

