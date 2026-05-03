موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات فلكيًا في مصر .. تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات، بالتزامن مع إعلان التقديرات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، والتي كشفت الملامح الآتية لبداية شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، وسط ترقب رسمي لنتائج الرؤية الشرعية التي تُحسم بشكل نهائي توقيت المناسبات الدينية.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

أوضحت الحسابات الفلكية أن وقفة عرفات لعام 1447 هجريًا من المتوقع أن توافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وهي التواريخ التي يتم إعلانها بشكل مبدئي وفق الحسابات الفلكية، في انتظار التأكيد الرسمي بعد تحري الهلال.

تفاصيل هلال شهر ذي الحجة 1447

كشفت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 10 02 مساءً بتوقيت القاهرة، يوم السبت 16 مايو 2026، وهو اليوم المخصص لتحري رؤية الهلال في مختلف الدول العربية والإسلامية.

وأشارت التقديرات إلى أن الهلال لن يكون مرئيًا في هذا اليوم، حيث يغيب القمر قبل غروب الشمس في عدد من المدن، وهو ما يجعل رؤية الهلال متعذرة، إذ يغيب القمر في مكة المكرمة قبل الغروب بنحو 13 دقيقة، بينما يغيب في القاهرة قبل الغروب بنحو 7 دقائق، وتتراوح مدة غروبه في باقي محافظات مصر بين 5 و12 دقيقة.

كما أوضحت البيانات أن مدة غروب القمر في العواصم العربية والإسلامية تتراوح بين دقيقة واحدة و35 دقيقة، وهو ما يدعم التقديرات الفلكية التي تشير إلى عدم إمكانية رؤية الهلال في يوم الرؤية.

غرة شهر ذي الحجة 2026 فلكيًا

بناءً على هذه المعطيات، تشير الحسابات إلى أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026، لتبدأ بعدها الاستعدادات الخاصة بموسم الحج، وتحديد المواعيد الرسمية للمناسك وفق الجهات المختصة.

أهمية التقويم الهجري في تحديد المناسبات

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، حيث يمثل الشهر القمري الفترة الزمنية التي يستغرقها القمر لإتمام دورة كاملة حول الأرض، وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا تبدأ بشهر المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة.

ويُعد هذا التقويم المرجع الأساسي لتحديد المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، إذ تم اعتماده منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي أقر استخدامه وجعل من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نقطة بداية للتقويم الهجري، ليصبح النظام الزمني المعتمد في تحديد الشعائر الإسلامية.

ترقب الرؤية الشرعية لحسم الموعد النهائي

رغم دقة الحسابات الفلكية في تحديد المواعيد بشكل تقريبي، فإن الإعلان الرسمي لموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك يظل مرهونًا بثبوت رؤية الهلال، وفق ما تعلنه الجهات الشرعية المختصة في كل دولة، حيث يتم تحري الهلال في اليوم المحدد والتأكد من إمكانية رؤيته بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل الحديثة.

وتُعد هذه المرحلة هي الفيصل في تحديد بداية شهر ذي الحجة، وبالتالي تحديد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى، بما يضمن توافق الشعائر الدينية مع الضوابط الشرعية المعتمدة.