أسعار الأضاحي 2026 في مصر.. زيادات ملحوظة وأماكن الشراء

أسعار الأضاحي 2026 في مصر .. تشهد أسعار الأضاحي 2026 في مصر حالة من الاهتمام المتزايد من جانب المواطنين، مع اقتراب موسم عيد الأضحى وحرص الأسر على متابعة تحركات سوق الماشية بشكل يومي، بحثًا عن أفضل الأسعار والعروض المتاحة، في ظل تغيرات واضحة طرأت على تكلفة تربية الماشية وأسعار البيع داخل مختلف المحافظات.

تحديث أسعار الأضاحي 2026 في مصر

سجلت أسعار الأضاحي خلال العام الجاري تغيرات ملحوظة نتيجة ارتفاع تكاليف التربية والمصروفات التشغيلية داخل المزارع، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع في الأسواق، مع تفاوت واضح بين أنواع الماشية المختلفة مثل العجول والخراف والجمال مقارنة بالعام الماضي.

واقرأ أيضًا:

وارتفع سعر الكيلو القائم للعجول البقري ليتراوح بين 190 و205 جنيهات، مسجلًا زيادة تُقدّر بنحو 30% عن العام السابق، بينما سجلت أسعار الضأن مستويات تتراوح بين 220 و250 جنيهًا للكيلو، بزيادة تقارب 25%، وهو ما يعكس زيادة الطلب وارتفاع تكلفة الإنتاج في الوقت ذاته.

في المقابل، حافظت الجاموسي على قدر من الاستقرار النسبي، حيث تراوحت أسعارها بين 160 و170 جنيهًا للكيلو القائم، في حين امتدت الزيادات إلى أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة داخل بعض المنافذ، لتتجاوز 350 جنيهًا للكيلو، بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بالعام الماضي.

أسعار الأبقار والجاموس 2026

تراوحت أسعار الأبقار القائم ما بين 200 و220 جنيهًا للكيلو، وتُعد من الخيارات الأكثر انتشارًا وإقبالًا لدى الأسر المصرية، نظرًا لتوافرها بشكل كبير في الأسواق المختلفة.

أما الجاموس، فقد سجل سعر الكيلو القائم منه ما بين 145 و165 جنيهًا، ويُعد خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للكثير من المواطنين الباحثين عن جودة جيدة وسعر أقل مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.

أسعار الخراف والماعز والجمال في مصر 2026

وسجل سعر الكيلو القائم من الضأن مستويات تتراوح بين 200 و250 جنيهًا، ويُعد من أكثر أنواع الأضاحي طلبًا في السوق المحلي.

ويتصدر الخروف البرقي قائمة الأسعار، حيث يتراوح سعر الكيلو القائم منه بين 220 و280 جنيهًا، نتيجة ارتفاع جودته وقلة المعروض منه مقارنة بباقي الأنواع.

أما الماعز، فقد استقرت أسعاره القائم بين 250 و260 جنيهًا للكيلو، ويُفضله البعض لسهولة تربيته والتعامل معه، خاصة داخل الأسر الصغيرة.

وفيما يتعلق باللحوم الجملية، فقد تراوح سعر الكيلو القائم بين 150 و250 جنيهًا، وفقًا لعوامل العمر والحجم وجودة التربية.

سعر الأضحية الكاملة 2026 في مصر

تتراوح أسعار الخروف الكامل في الأسواق بين 7 آلاف و15 ألف جنيه، ويختلف السعر بحسب الوزن ونوع التربية.

في حين يبدأ سعر الماعز من نحو 5 آلاف جنيه، مع اختلاف السعر حسب الوزن والعمر.

أما العجول البقري، فتبدأ أسعار الأوزان المتوسطة منها من حوالي 45 ألف جنيه، وقد تتجاوز 100 ألف جنيه للأحجام الكبيرة، وفقًا للنوع وجودة التربية.

وبالنسبة لصكوك الأضاحي، يبلغ سعر الصك البلدي نحو 9 آلاف جنيه، بينما يصل سعر الصك المستورد إلى حوالي 7 آلاف جنيه، فيما تطرح بعض الجمعيات الخيرية صكوكًا بأسعار تبدأ من 6500 جنيه وتصل إلى 14 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2026

توفر منافذ وزارة الزراعة بدائل مناسبة للمواطنين بأسعار أقل نسبيًا مقارنة بالأسواق الحرة، حيث يبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 350 جنيهًا.

كما تتراوح أسعار لحوم الضأن المذبوحة داخل هذه المنافذ بين 230 و250 جنيهًا للكيلو، بينما يسجل سعر كيلو الخروف البرقي نحو 280 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو لحم الماعز المذبوح إلى حوالي 260 جنيهًا، ما يجعل هذه المنافذ خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للراغبين في الشراء بأسعار أقل مع ضمان الجودة.

أفضل أسواق شراء الأضاحي في مصر 2026

تنتشر العديد من الأسواق الحيوية في مختلف المحافظات التي يقصدها المواطنون لشراء الأضاحي، ويأتي في مقدمتها سوق برقاش بمحافظة الجيزة، والذي يُعد من أكبر أسواق الماشية في مصر ويتميز بتنوع السلالات وتفاوت الأسعار.

كما يشهد سوق البراجيل في الجيزة إقبالًا واسعًا من المشترين، إلى جانب سوق إمبابة الذي يتميز بسهولة الوصول إليه داخل نطاق المحافظة.

وفي القاهرة، يظل سوق الجمعة من الوجهات التقليدية المهمة التي توفر خيارات متنوعة من الأضاحي.

وفي منطقة الدلتا، يبرز سوق بنها بمحافظة القليوبية كأحد الأسواق الرئيسية، بينما يخدم سوق أبو الريش في أسوان احتياجات المواطنين في جنوب الصعيد.

العوامل المؤثرة في أسعار الأضاحي 2026

تتأثر أسعار الأضاحي بعدة عوامل اقتصادية، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف مثل الذرة وفول الصويا، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من تكلفة التربية.

كما يرتبط قطاع الثروة الحيوانية بسعر صرف الدولار، نظرًا لتأثيره على تكلفة استيراد الأعلاف والأدوية البيطرية.

ويؤدي العامل الموسمي دورًا مهمًا في زيادة الأسعار، حيث يرتفع الطلب بشكل ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى، خاصة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتؤثر أيضًا تكاليف النقل والشحن، بالإضافة إلى معدلات التضخم العامة، على تحديد السعر النهائي للأضاحي داخل الأسواق.

نصائح مهمة قبل شراء الأضحية

ينصح الخبراء بضرورة التأكد من بلوغ الأضحية السن الشرعي، بحيث لا يقل عمر الأبقار عن عامين، والضأن عن عام كامل، لضمان جودة اللحم.

كما يجب فحص الحالة الصحية للحيوان جيدًا، والتأكد من خلوه من الأمراض أو علامات الهزال.

ويُفضل عدم الاعتماد على المظهر الخارجي فقط، بل يجب فحص مناطق الظهر والرقبة للتأكد من امتلائها وعدم بروز العظام.

ومن الضروري الانتباه إلى نسبة التشافي، التي تعبر عن كمية اللحم الصافي بعد الذبح، لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل السعر.

كما يُنصح بالشراء من مصادر موثوقة مثل الأسواق المعروفة أو المنافذ الرسمية، لضمان سلامة الأضحية وجودتها.