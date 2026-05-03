سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر اليورو-أغلي العملات الأوروبية- مقابل الجنيه في مصر خلال مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملة الأوروبية الموحدة ”اليورو" في ختام تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر اليورو اليوم في مصر اليوم الأحد 3 مايو 2026:

صعد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

62.78 جنيه للشراء

63.27 جنيه للبيع

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

62.68 جنيه للشراء

63.17 جنيه للبيع

زاد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:

62.66 جنيه للشراء

63.14 جنيه للبيع

صعد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي لنحو:

62.65 جنيه للشراء

63.13 جنيه للبيع

وزاد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

62.65 جنيه للشراء

63.13 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية نحو:

62.65 جنيه للشراء

63.13 جنيه للبيع

صعد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

62.65 جنيه للشراء

63.13 جنيه للبيع

زاد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي لنحو:

62.63 جنيه للشراء

63.14 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

62.63 جنيه للشراء

63.14 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

62.63 جنيه للشراء

63.13 جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

62.63 جنيه للشراء

63.13 جنيه للبيع

زاد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

62.62 جنيه للشراء

63.11 جنيه للبيع

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو:

62.62 جنيه للشراء

63.11 جنيه للبيع

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصادرات لنحو:

62.61 جنيه للشراء

63.11 جنيه للبيع

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني عند :

62.54 جنيه للشراء

63.01 جنيه للبيع

وهبط سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

62.53 جنيه للشراء

63.01 جنيه للبيع

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

62.33 جنيه للشراء

63.13 جنيه للبيع

نزل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي (HSBC) لنحو :

62.32 جنيه للشراء

62.78 جنيه للبيع

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو:

62.65 جنيه للشراء

62.82 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء اليورو في مصر اليوم الأحد

62.78 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم الأحد

62.78 جنيه للبيع.

متوسط سعر اليورو في مصر اليوم الأحد

62.86 جنيه.