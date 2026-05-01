ثابت دون تغيير.. اليورو يسجل 62.7 جنيه في السوق الرسمية مساء اليوم

شهد سعر اليورو أمام الجنيه استقرارا في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 1-5-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر اليورو اليوم

بلغ متوسط سعر اليورو داخل السوق الرسمية منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس.

سعر اليورو في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 62.7 جنيه للشراء و62.87 جنيه للبيع.

أقل سعر يورو

وصل أقل سعر يورو 61.94 جنيه للشراء و 62.21 جنيه للبيع في بنك المصري الخليجي.

وسجل ثاني أقل سعر يورو 62.13 جنيه للشراء و62.85 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه 62.26 جنيه للشراء و62.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه 62.38 جنيه للشراء و62.84 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول".

سعر اليورو في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر اليورو في معظم البنوك 62.42 جنيه للشراء و 62.87 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، فيصل الاسلامي، قناة السويس، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه 62.44 جنيه للشراء و62.9 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، سايب،مصر، الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر يورو 62.56 جنيه للشراء و 62.96 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني أعلى سعر يورو 62.45 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع في ميد بنك.