اقتصاد

ثابت دون تغيير.. اليورو يسجل 62.7 جنيه في السوق الرسمية مساء اليوم

سعر اليورو
سعر اليورو
محمد يحيي

شهد سعر اليورو أمام الجنيه استقرارا في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 1-5-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر اليورو اليوم

بلغ متوسط سعر اليورو داخل السوق الرسمية منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 62.7 جنيه للشراء و62.87 جنيه للبيع.

أقل سعر يورو

وصل أقل سعر يورو 61.94 جنيه للشراء و 62.21 جنيه للبيع في بنك المصري الخليجي.

وسجل ثاني أقل سعر يورو 62.13 جنيه للشراء و62.85 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه 62.26 جنيه للشراء و62.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه 62.38 جنيه للشراء و62.84 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول".

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر اليورو في معظم البنوك 62.42 جنيه للشراء و 62.87 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، فيصل الاسلامي، قناة السويس، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه 62.44 جنيه للشراء و62.9 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، سايب،مصر، الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سعر اليورو فى مصر

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر يورو 62.56 جنيه للشراء و 62.96 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني أعلى سعر يورو 62.45 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع في ميد بنك.

سعر اليورو مال واعمال أقل سعر يورو أمام الجنيه أعلي سعر يورو اليوم سعر اليورو اليوم اخبار مصر سعر اليورو في البنك المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

الطقس في مصر

تقلبات جوية قادمة.. انخفاض مفاجئ في الحرارة| تحذير هيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

المعاشات

سيستم المعاشات .. تحركات برلمانية ورد رسمي من الحكومة | تفاصيل

النائبة نيفين فارس

برلمانية لـ صدى البلد: قانون الأسرة بداية إصلاح حقيقي بشرط تحقيق التوازن والعدالة

عمر الغنيمي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال تعزز الحماية الاجتماعية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد