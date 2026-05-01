الأمم المتحدة عن الصحافة: مهنة غير آمنة.. والحرب في غزة فخ موت

دعت الأمم المتحدة اليوم /الجمعة/ إلى وقف الهجمات ضد العاملين في وسائل الإعلام وذلك قبل اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو من كل عام.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "لقد أصبحت حرب إسرائيل في غزة؛ فخ موت لوسائل الإعلام؛ لقد تحقق مكتبي من مقتل ما يقرب من 300 صحفي منذ أكتوبر 2023، مع إصابة عدد أكبر بكثير". وأضاف أنه "حتى الآن في عام 2026، يعد لبنان الدولة الأكثر فتكاً بالعاملين في وسائل الإعلام".

ووجه المفوض السامي، التحية للمراسلين والمصورين الشجعان في جميع أنحاء العالم "الذين يوثقون الفظائع الرهيبة، ويكشفون الفساد، ويدققون في العمليات التجارية".

وقال إن "الصحافة اليوم أصبحت مهنة غير آمنة، وفي بعض الأحيان خطيرة"؛ حيث تعرض العاملون في وسائل الإعلام "للقصف في سياراتهم، والاختطاف من مكاتبهم، والإسكات خلف القضبان، والفصل من وظائفهم".

وفي رسالته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً حاداً في عدد الصحفيين الذين قُتلوا - وغالباً ما تم استهدافهم عمداً - في مناطق الحرب".

وتابع: على الرغم من وجود قول مأثور بأن الحقيقة هي الضحية الأولى في الحرب؛ فإن الضحايا الأوائل في كثير من الأحيان هم الصحفيون الذين يخاطرون بكل شيء للإبلاغ عن تلك الحقيقة، "ليس فقط في الحرب، لكن في أي مكان يخشى فيه أصحاب السلطة من التدقيق.. لكن حرية الصحافة تتعرض أيضاً "لضغوط غير مسبوقة" بسبب "الضغوط الاقتصادية، والتقنيات الجديدة، والتلاعب النشط".