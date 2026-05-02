الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

علاقة غير شرعية | خلصوا عليه ووضعوا جثمانه بعد حرقـها في شنطة سفر بالشرقية لإخفاء الجريمة | القصة الكاملة

انهاء حياة شاب ووضع جثمانه داخل شنطة سفر بالشرقية.. صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

لم يكن الطريق الرابط بين بلبيس والزقازيق، الهادئ في ظاهره، يتوقع أن يتحول في لحظة إلى مسرح لجريمة تحمل كل ملامح القسوة والغموض، وذلك بعدما عثر على حقيبة سفر ملقاة على جانب الطريق، تخفي داخلها جثمان رجل مجهول الهوية، وقد بدت عليه آثار ذبح وحروق متعمدة في محاولة لطمس الحقيقة.

المشهد كان صادم، ولكن سرعان ما انكشفت الحقيقة لتقود إلى جريمة مكتملة الأركان، أطرافها لم يكونوا غرباء عن الضحية، بل تربطهم به صلة قرابة، خططوا لقتل الضحية بسبب علاقة غير شرعية انتهت بابتزاز ابنة عمه بفيديوهات خادشة للحياء.

كيف خطط الجناة للتخلص من الشاب؟

الجريمة بدأت بخداع وانتهت بجثة على قارعة الطريق، حيث استدرجت الفتاة الشاب ثم تم تخديره بمعاونة شقيقها ثم تم الاعتداء وذبحه، وصولًا إلى التخلص من الجثمان داخل حقيبة وإحراقه.

بداية الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من كشف غموض الواقعة، التي أثارت حالة من الجدل عقب العثور على جثة مجهولة لرجل داخل حقيبة سفر ملقاة بالطريق العام على طريق بلبيس – الزقازيق، بالقرب من منطقة عرب البياضين.

حيث تبين وجود جرح ذبحي وآثار تفحم بالجثمان، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، وتم ضبط المتهمين، مع تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحريات: وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء

وأوضحت التحريات أن الجثة تعود لعامل معمار يدعى "أحمد م"، يبلغ من العمر 27 عامًا، ومقيم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء من نفس بلدته، بينهم سيدة، وهم "عبد اللاه ع" 29 عامًا يعمل سمسارًا، و"محمود" 27 عامًا عامل، و"ه" 32 عامًا ربة منزل، وتربطهم بالمجني عليه صلة قرابة بعيدة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة قامت باستدراج المجني عليه إلى شقة خاصة بشقيقها الأول بمدينة الزقازيق، بزعم إقامة علاقة غير مشروعة، حيث أقدمت على وضع مادة مخدرة له داخل مشروب، تمهيدًا لتنفيذ الجريمة. 

 المتهمين الثلاثة تعدوا عليه وذبحـ ـوه

وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة تعدوا عليه عقب ذلك وقاموا بذبحه، قبل أن يضعوا الجثمان داخل حقيبة سفر كبيرة، ويتخلصوا منها في موقع العثور، ثم أشعلوا النيران بها لإخفاء معالم الجريمة.

الانتقام للشرف

وتبين أن دافع الجريمة يعود إلى ما وصفه المتهمون بـ"الانتقام للشرف"، على خلفية وجود علاقة بين المجني عليه والمتهمة، وقيامه بالاحتفاظ بمقاطع مصورة لتلك العلاقة، واستخدامها في ابتزازها وتهديدها، قبل انكشاف الأمر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر المحضر رقم 2720 إداري مركز شرطة بلبيس، فيما باشرت نيابة بلبيس التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

