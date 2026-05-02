الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

النجاة من الإفلاس.. فولكس فاجن تبدأ بيع سيارات صينية لأول مرة

عزة عاطف

في تحول دراماتيكي يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها كبرى شركات السيارات التقليدية، كشفت مجموعة فولكس فاجن الألمانية عن دراسة جدية لبيع طرازاتها المصنعة في الصين داخل الأسواق الأوروبية. 

وتأتي هذه الخطوة الجريئة بعد عقود قضتها الشركة في تسويق التكنولوجيا الأوروبية للمستهلك الصيني، لتجد نفسها الآن في عام 2026 مضطرة لعكس المسار في محاولة لإنقاذ هوامش أرباحها التي تراجعت إلى مستويات مقلقة بلغت 4.3 بالمئة فقط، مما يضع العملاق الألماني أمام خيارات صعبة للموازنة بين الحفاظ على هويته الصناعية وبين ضمان استدامة أعماله في ظل منافسة عالمية لا ترحم.

ضغوط الأرباح وفائض الإنتاج العالمي يحركان استراتيجية فولكس فاجن

تعاني فولكس فاجن من ضغوط متزايدة ناتجة عن انخفاض هوامش الربح وارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا، مقارنة بالكفاءة العالية والتكاليف المنخفضة التي توفرها مصانعها المشتركة في الصين. 

وبدلاً من مواجهة فائض الإنتاج العالمي بالانكفاء، تسعى الشركة لاستغلال قدراتها التصنيعية الهائلة في الصين لتزويد السوق الأوروبي بطرازات كهربائية ومدمجة بأسعار تنافسية قادرة على مواجهة الغزو الصيني المباشر. 

ويرى المحللون أن هذا التوجه قد يكون الفارق الجوهري بين استمرار الشركة في المعاناة وبين العودة إلى منطقة الأرباح الصحية التي تتجاوز مستوياتها الحالية الضعيفة.

تحديات التعريفات الجمركية واللوجستيات أمام “الهوية الصينية”

رغم الجدوى الاقتصادية، تظل خطط فولكس فاجن رهينة لعدة عوامل حاسمة، على رأسها الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات القادمة من الصين، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية المعقدة. 

وتدرس الشركة إمكانية تجميع بعض هذه الطرازات صينية الأصل داخل مصانعها في ألمانيا لتجاوز الحواجز التجارية والحفاظ على جزء من الصبغة المحلية، وهي خطوة مثيرة للجدل قد تواجه معارضة من النقابات العمالية، لكنها تظل حلاً واقعيًا لخفض تكاليف التطوير والإنتاج والاستفادة من سلاسل الإمداد الصينية المتطورة في قطاع البطاريات.

مستقبل العلامة الألمانية في عصر التحولات الكبرى لعام 2026

يمثل هذا التوجه اعترافاً صريحاً بأن مركز ثقل صناعة السيارات وتطوير التقنيات الكهربائية قد انتقل جزئيًا نحو الشرق. فمن خلال بيع "الصين إلى أوروبا"، تأمل فولكس فاجن في استعادة ريادتها في فئة السيارات الاقتصادية التي بدأت تفقدها لصالح المنافسين الجدد. 

إن نجاح هذه الاستراتيجية سيعتمد على مدى تقبل المستهلك الأوروبي لسيارة فولكس فاجن "صنع في الصين"، ومدى قدرة الشركة على إثبات أن الجودة الألمانية تظل حاضرة بغض النظر عن موقع التجميع، مما سيحدد ملامح بقاء العلامة كلاعب رئيسي في العقد القادم.

صحة الشرقية: تنفيذ 113 ألف زيارة لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

