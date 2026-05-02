ل️جنة التفتيش الأمني تتفقد كفاءة التشغيل في مطار القاهرة

أجرت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك لمراجعة الإجراءات الأمنية والتشغيلية، والتأكد من تلافي الملاحظات السابقة، والوقوف على أحدث مستجدات التطوير داخل المطار.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن المتابعة المستمرة للأوضاع الأمنية والصحية والبيئية بالمطارات المصرية.

تأتي هذه الجولة في إطار خطة الوزارة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة بالمطارات المصرية، والإشراف على تطبيق الإجراءات الأمنية والتنظيمية وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير أفضل سبل الراحة والتيسير للركاب والسائحين.

وخلال الجولة، تابعت اللجنة أعمال تطوير منظومة تداول الحقائب (BHS) بمباني الركاب، والتي شملت إحلال خمسة أجهزة فحص بأخرى حديثة من طراز RTT، بما يعزز كفاءة عمليات الفحص ويرفع مستويات التأمين، فضلًا عن تسريع إجراءات التعامل مع الحقائب.

كما تفقدت اللجنة منظومة تفتيش البضائع بمنطقة دخول الشحنات، إلى جانب متابعة منظومة التحكم في دخول العاملين باستخدام الأنظمة البيومترية، والتي تم تعميم تطبيقها بمختلف منافذ ومباني المطار، بما يدعم منظومة التأمين المتكاملة ويعزز الانضباط التشغيلي.

في السياق ذاته، اطلعت اللجنة على تجهيز مباني الركاب بأجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)، ومتابعة برامج تدريب العاملين على استخدامها، بما يعكس جاهزية المطار للتعامل مع الحالات الطارئة وفق أعلى معايير السلامة الصحية.

وشملت الجولة كذلك متابعة أعمال تطوير منظومة الشاشات الإرشادية داخل المطار، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المعلوماتية المقدمة للركاب، إلى جانب مراجعة الإجراءات التشغيلية المطبقة لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة الجوية، ومن بينها زيادة كاونترات السفر وإعادة توزيع أجهزة الخدمة الذاتية، بما يدعم انسيابية الحركة ويحد من التكدسات.

كما تفقدت اللجنة عددًا من الخدمات التطويرية المقدمة داخل المطار، والتي تضمنت إعادة تنظيم مناطق استلام الأمتعة وتحديث مناطق الانتظار، بما يسهم في تحسين تجربة السفر والارتقاء بمستوى الراحة المقدمة للمسافرين.

وفي ختام الجولة الميدانية، تفقدت اللجنة مركز عمليات المطار (AOCC) عقب الانتهاء من أعمال تطويره، للوقوف على كفاءة أنظمة التشغيل وإدارة الحركة، كما شملت الجولة المرور على البوابات الإلكترونية لمنظومة الجوازات، باعتبارها أحد أبرز عناصر التحديث التكنولوجي بالمطار.

وأكدت اللجنة أن ما يشهده مطار القاهرة الدولي من أعمال تطوير وتحديث متواصلة يعكس رؤية وزارة الطيران المدني نحو الارتقاء بمنظومة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة، ويواكب النمو المتزايد في حركة السفر والطيران.