انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق
عناصر مجهولة.. سطو مسلح على ناقلة نفط قرب سواحل اليمن وتحويل مسارها إلى الصومال
الأمم المتحدة : 3 آلاف إصابة بالكوليرا و3 وفيات في 3 أشهر باليمن
الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذارات إخلاء لبلدات في جنوب لبنان
علاقة غير شرعية | خلصوا عليه ووضعوا جثمانه بعد حرقـها في شنطة سفر بالشرقية لإخفاء الجريمة | القصة الكاملة
7 آلاف متضرر منذ 2016 .. تحرك برلماني عاجل بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر
لأول مرة في مصر.. تفاصيل إطلاق خدمة «حاج بلا حقيبة» لتسهيل نقل الأمتعة
التخطيط تضع خريطة قطاعية لاحتياجات العمالة في مصر
هوس التسمية والذهب.. ترامب يعيد تشكيل واشنطن على صورته من قوس النصر إلى البيت الأبيض
الصحة عن الإجراءات المتخذة ضد ضياء العوضي: سلامة المرضى فوق كل اعتبار
الإمارات تعلن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها
بسبب الحرب مع إيران.. بوليتيكو: الولايات المتحدة تعتزم معاقبة أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ل️جنة التفتيش الأمني تتفقد كفاءة التشغيل في مطار القاهرة

أجرت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك لمراجعة الإجراءات الأمنية والتشغيلية، والتأكد من تلافي الملاحظات السابقة، والوقوف على أحدث مستجدات التطوير داخل المطار.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن المتابعة المستمرة للأوضاع الأمنية والصحية والبيئية بالمطارات المصرية.

تأتي هذه الجولة في إطار خطة الوزارة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة بالمطارات المصرية، والإشراف على تطبيق الإجراءات الأمنية والتنظيمية وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير أفضل سبل الراحة والتيسير للركاب والسائحين.

وخلال الجولة، تابعت اللجنة أعمال تطوير منظومة تداول الحقائب (BHS) بمباني الركاب، والتي شملت إحلال خمسة أجهزة فحص بأخرى حديثة من طراز RTT، بما يعزز كفاءة عمليات الفحص ويرفع مستويات التأمين، فضلًا عن تسريع إجراءات التعامل مع الحقائب.

كما تفقدت اللجنة منظومة تفتيش البضائع بمنطقة دخول الشحنات، إلى جانب متابعة منظومة التحكم في دخول العاملين باستخدام الأنظمة البيومترية، والتي تم تعميم تطبيقها بمختلف منافذ ومباني المطار، بما يدعم منظومة التأمين المتكاملة ويعزز الانضباط التشغيلي.

في السياق ذاته، اطلعت اللجنة على تجهيز مباني الركاب بأجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)، ومتابعة برامج تدريب العاملين على استخدامها، بما يعكس جاهزية المطار للتعامل مع الحالات الطارئة وفق أعلى معايير السلامة الصحية.

وشملت الجولة كذلك متابعة أعمال تطوير منظومة الشاشات الإرشادية داخل المطار، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المعلوماتية المقدمة للركاب، إلى جانب مراجعة الإجراءات التشغيلية المطبقة لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة الجوية، ومن بينها زيادة كاونترات السفر وإعادة توزيع أجهزة الخدمة الذاتية، بما يدعم انسيابية الحركة ويحد من التكدسات.

كما تفقدت اللجنة عددًا من الخدمات التطويرية المقدمة داخل المطار، والتي تضمنت إعادة تنظيم مناطق استلام الأمتعة وتحديث مناطق الانتظار، بما يسهم في تحسين تجربة السفر والارتقاء بمستوى الراحة المقدمة للمسافرين.

وفي ختام الجولة الميدانية، تفقدت اللجنة مركز عمليات المطار (AOCC) عقب الانتهاء من أعمال تطويره، للوقوف على كفاءة أنظمة التشغيل وإدارة الحركة، كما شملت الجولة المرور على البوابات الإلكترونية لمنظومة الجوازات، باعتبارها أحد أبرز عناصر التحديث التكنولوجي بالمطار.

وأكدت اللجنة أن ما يشهده مطار القاهرة الدولي من أعمال تطوير وتحديث متواصلة يعكس رؤية وزارة الطيران المدني نحو الارتقاء بمنظومة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة، ويواكب النمو المتزايد في حركة السفر والطيران.

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة

تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر على صحة الإنسان؟.. اعرف الحقيقة

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

أسلحة أمريكية

8.6 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة لـ 4 دول بالشرق الأوسط

ترشيحاتنا

فولكس فاجن

النجاة من الإفلاس.. فولكس فاجن تبدأ بيع سيارات صينية لأول مرة

بي واي بي

بي واي دي تبيع سيارة خارقة بـ 3 ملايين دولار

OpenAI

إيلون ماسك: كنت أحمق عندما موّلت OpenAI لتحولها إلى تعظيم الأرباح

بالصور

لمواجهة الحر.. توفير مياه مبردة وعصائر لعمال النظافة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرهان حسين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

مركز التدريب بالشرقية ينفذ 4 دورات تدريبية لتنمية مهارات 226 متدربا

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

فيديو

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد