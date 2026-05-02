ميلانيا تتوسل إلى ترامب .. خلاف صادم في البيت الأبيض بسبب الرقص

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب "تكره" حبه للرقص على أنغام "النشيد الوطني للمثليين" في ختام تجمعاته الانتخابية، وقال إنها توسلت إليه أن يتوقف عن ذلك خلال حملته الانتخابية لعام 2024.

تُعدّ أغنية "Y.M.C.A." الشهيرة لفرقة "ذا فيليدج بيبول" (The Village People)، والتي صدرت عام 1978، والمرتبطة منذ زمن طويل بثقافة المثليين وعروضهم الفنية ذات الطابع الاستعراضي، بمثابة الموسيقى التصويرية المميزة لعلامة ترامب السياسية منذ عام 2016.

وكانت الأغنية تُعزف غالبًا في نهاية التجمعات الانتخابية، وعادت للظهور مجددًا خلال حملته الرئاسية الأخيرة حتى أنه ابتكر رقصة خاصة به على أنغامها.

لكن يوم الجمعة، كشف ترامب عن انزعاج زوجته من رقصه على أنغام الأغنية، وذلك خلال ظهور نادر له على غرار الحملات الانتخابية أمام الناخبين في مجمع سكني للمتقاعدين المحافظين في فلوريدا.

قال للجمهور: "إنها تكره رقصي في النهاية أيضًا. تكره رقصي على ما يُشار إليه أحيانًا بالنشيد الوطني للمثليين. أتعلمون ذلك؟ إنها تكرهه."

وأضاف، مُنسبًا لنفسه الفضل في وصول الأغنية أخيرًا إلى صدارة قوائم الأغاني: “كما تعلمون، كانت تلك الأغنية في المركز الخامس قبل 32 عامًا، ثم تصدرت القوائم بعد 32 عامًا أخرى. لم يسبق لها مثيل. لم تصل إلى المركز الأول قط. كانت في المركز الخامس قبل 32 عامًا، ثم تصدرت القوائم لأشهر خلال الأشهر الأخيرة من الحملة الانتخابية.”