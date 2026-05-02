فرصة لشراء.. تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم
عودة شهادة الـ 17.25% | البنوك تتحرك لامتصاص السيولة .. تفاصيل
انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق
عناصر مجهولة.. سطو مسلح على ناقلة نفط قرب سواحل اليمن وتحويل مسارها إلى الصومال
الأمم المتحدة : 3 آلاف إصابة بالكوليرا و3 وفيات في 3 أشهر باليمن
الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذارات إخلاء لبلدات في جنوب لبنان
علاقة غير شرعية | خلصوا عليه ووضعوا جثمانه بعد حرقـها في شنطة سفر بالشرقية لإخفاء الجريمة | القصة الكاملة
7 آلاف متضرر منذ 2016 .. تحرك برلماني عاجل بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر
لأول مرة في مصر.. تفاصيل إطلاق خدمة «حاج بلا حقيبة» لتسهيل نقل الأمتعة
التخطيط تضع خريطة قطاعية لاحتياجات العمالة في مصر
هوس التسمية والذهب.. ترامب يعيد تشكيل واشنطن على صورته من قوس النصر إلى البيت الأبيض
الصحة عن الإجراءات المتخذة ضد ضياء العوضي: سلامة المرضى فوق كل اعتبار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العمل تحذر من النصب باسمها.. خدماتنا مجانية ولا وسطاء لتسجيل العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة العمل أنه مع كل مناسبة يتم خلالها صرف منح أو إعانات للعمالة غير المنتظمة، تنشط بعض الصفحات الوهمية والرسائل المضللة التي تستهدف المواطنين، في محاولة للنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية بزعم تسهيل إجراءات الحصول على هذه المنح.

وفي هذا الإطار، توضح "الوزارة" أنه منذ أيام قليلة اعتمد وزير العمل حسن رداد، منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، وذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتشدد الوزارة على أن إجراءات التسجيل والصرف تتم وفق ضوابط محددة وواضحة، حيث لا يوجد أي تسجيل إلكتروني مباشر من جانب المواطنين، وأن التسجيل يتم حصريًا من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة..كما يتم صرف المنح فقط للمسجلين رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، ومن خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

وتهيب الوزارة بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، وعدم التفاعل مع الصفحات أو الروابط الإلكترونية المشبوهة، أو إدخال البيانات الشخصية على أي مواقع غير رسمية، مع سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو جهات وهمية للجهات المختصة، والتأكد من صحة المعلومات من خلال مديريات العمل بالمحافظات..كما تؤكد وزارة العمل استمرارها في تكثيف جهود التوعية لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي استغلال أو تلاعب.

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

أسلحة أمريكية

8.6 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة لـ 4 دول بالشرق الأوسط

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في السوق الرسمية اليوم السبت 2-5-2026 وصل كام؟

7 وفود دولية .. أكاديمية الأزهر العالمية تستقبل أئمة دورة إعداد الداعية المعاصر

هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا عن الذ.بح؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا عن الذ.بح؟.. الإفتاء تجيب

هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عملٍ في السعودية

هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عملٍ في السعودية؟.. الإفتاء توضح

لمواجهة الحر.. توفير مياه مبردة وعصائر لعمال النظافة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرهان حسين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

مركز التدريب بالشرقية ينفذ 4 دورات تدريبية لتنمية مهارات 226 متدربا

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

فيديو

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

