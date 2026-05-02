توك شو| استقرار العملات وارتفاع الذهب والطقس وتفكيك أكثر من 50 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

جيش الاحتلال ينذر سكان 9 بلدات وقرى في جنوبي لبنان بالإخلاء

أنذر جيش الاحتلال، سكان 9 بلدات وقرى في جنوبي لبنان بالإخلاء، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأمس الجمعة ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أن سلاح الجو التابع له نجح في اعتراض صاروخ أُطلق على قواته في جنوب لبنان.

أمطار ورياح نشطة.. حالة الطقس في مصر اليوم السبت 2 مايو 2026

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية اليوم السبت 2 مايو 2026، تقريراً مفصلاً حول حالة الطقس المتوقعة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يشهد الطقس استمراراً في ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق، مع نشاط ملحوظ في الرياح، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المدن والمحافظات وفقا لما نقلته قناة صدى البلد في برنامج صباح البلد.

تفاصيل حالة الطقس

من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري حول 34 درجة مئوية، مع طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح، يصبح حارًا إلى شديد الحرارة خلال النهار، ليلا يصبح الجو مائلًا للبرودة إلى معتدل في أغلب الأماكن.

ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب اليوم السبت 2 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2 مايو 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية وفقًا لما نقلته قناة صدي البلد خلال برنامج صباح البلد.

جاء هذا الارتفاع بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة عند مستوى 3.5% و3.75% في اجتماعه الأخير يوم الخميس، مما كان له تأثير كبير على حركة الأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 7971 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 6975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5978 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: بلغ سعر الجنيه الذهب 55800 جنيه.

أسعار العملات العربية في تعاملات اليوم السبت 2 مايو 2026

شهدت أسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم السبت 2 مايو 2026،تباينًا بعد تصاعد الأحداث الجيوسياسية نتيجة الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران وفقا لما نقلته قناة صدي البلد.

أسعار العملات في البنوك المصرية:

الريال السعودي: 14.23 جنيه للشراء، 14.31 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 169.63 جنيه للشراء، 174.99 جنيه للبيع.

وزير الخارجية يؤكد التضامن الكامل مع مالي في مواجهة الأعمال الإرهابية

أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، التضامن الكامل مع مالي في مواجهة الأعمال الإرهابية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وجرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، يوم الجمعة الاول من مايو، حيث تناول الاتصال آخر التطورات بشان مسار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية في ضوء المقترح الإيراني المعدل، كما تبادل الجانبان الرؤى بشان المستجدات الاقليمية الأخيرة

لبنان.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة عدشيت بقضاء النبطية

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة عدشيت بقضاء النبطية جنوبي البلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وشن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي على بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون جنوبي لبنان، في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على لبنان.

آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء..اعرف الإجراءات والرسوم

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتنظيم وتعديل أوضاع المخالفات الإنشائية، أعلنت الحكومة عن تمديد المهلة الخاصة بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

هذا القرار يتيح للمواطنين فرصة أخرى لتوفيق أوضاعهم وتجنب المساءلة القانونية المتعلقة بالبناء غير المرخص.

وكان ذلك أحد الموضوعات الرئيسية التي تم استعراضها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد.

اعرف هتشري بكام..أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 2 مايو

في حلقة جديدة من برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تم استعراض أسعار الخضروات والفواكه لهذا الأسبوع في أحد المولات والتي شهدت بعض التغييرات في الأسعار.

أسعار الخضروات اليوم:

البصل الأبيض:

شهد البصل الأبيض استقرارًا في أسعاره، حيث بلغ سعره 16 جنيهًا للكيلو.

تفكيك أكثر من 50 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال، تفكيك أكثر من 50 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان أمس، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإنذاره لسكان ١٠ بلدات جنوب لبنان بإخلاء منازلهم تمهيدا لاستهداف مواقع لحزب الله فيها.

اعرف شقتك مخالفة ولا مرخصة .. خطوات هامة قبل الشراء

أصبح شراء العقار من أهم القرارات المالية التي يتخذها المواطن المصري، حيث يُعتبر "البيت" حلمًا للكثيرين.

ومع تزايد التحديات في السوق العقاري، تقع العديد من الأسر في مشكلات قانونية نتيجة لعدم التحقق من الوضع القانوني للعقار الذي يتم شراؤه.

وفي ظل التطورات الأخيرة والتعديلات في القوانين الخاصة بمخالفات البناء، من المهم أن يكون لدى المشتري فَهم واضح لكل ما يتعلق بالقانون الخاص بالعقارات لضمان عدم الوقوع في مشكلات قانونية مستقبلاً.

مطر وأتربة ورعد| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة

تشهد حالة الطقس اليوم، السبت، في مصر تقلبات ملحوظة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل يفوق المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.

رياح وأتربة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اليوم أتربة خاصة مع دخول فترة المساء، مشيرة إلى أن اليوم هو ذروة إرتفاع قيم درجات الحرارة.