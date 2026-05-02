أسعار العملات العربية في تعاملات اليوم السبت 2 مايو 2026

شهدت أسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم السبت 2 مايو 2026،تباينًا بعد تصاعد الأحداث الجيوسياسية نتيجة الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران وفقا لما نقلته قناة صدي البلد.

أسعار العملات في البنوك المصرية:

الريال السعودي: 14.23 جنيه للشراء، 14.31 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 169.63 جنيه للشراء، 174.99 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.57 جنيه للشراء، 14.61 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري:

الريال السعودي: 14.27 جنيه للشراء، 14.31 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 174.74 جنيه للشراء، 175.07 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.57 جنيه للشراء، 14.61 جنيه للبيع.

تستمر بعض فروع البنوك في العمل خلال الإجازات الرسمية في أماكن مثل المطارات والفنادق والنوادي.