الفلاحين: القطاع الزراعي ازدهر في عهد الرئيس السيسي

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن القطاع الزراعي ازدهر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم وضع تنمية القطاع الزراعي وتحسين معيشة المزارعين نصب أعينه وعلي رأس أولويات الحكومة.

ولفت أبو صدام، إلى أن ذلك انعكس بصورة مباشرة علي توفير المنتجات الزراعية بوفرة وزيادة حجم الصادرات الزراعية.





وأضاف نقيب الفلاحين ، أن الرئيس عمد منذ اللحظات الأولى للقضاء علي التعديات على الاراضي الزراعية بقرارات صارمة ، قلصت حجم التعديات على الرقعه الزراعية ، ثم وجه بتوسيع الرقعة الزراعية بمشاريع قومية عملاقة، تستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 4.5 مليون فدان في مشاريع توسعية واستصلاحية جباره لاستصلاح نحو مليون ونصف المليون فدان ، بمشروع الريف المصري ونحو 2 مليون فدان بمشاريع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بالإضافة إلي ملايين الأفدنة بشرق العوينات وسيناء وأحياء المشاريع الزراعية القديمة كإحياء مشروع توشكي.

وأشار أبو صدام ، إلى أن ذلك تم بالتوازي مع توجيهاته بزيادة الانتاج وتحسين معيشة الفلاحين عن طريق التوسع الرأسي بتوفير التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، كذلك ضخ مليارات الجنيهات كقروض ميسرة بفوائد بسيطة كمشروع البتلو وقروض تغيير نظم الري من الري القديم للحديث وانشاء الصوامع وتبطبن الترع والبدء في مشاريع قومية لإنتاج تقاوي الخضر والصرف المغطي كذلك مشاريع حياة كريمة لتطوير الريف المصري وإنشاء مراكز الخدمات وامداده بالكهرباء والصرف الصحي والوحدات الصحية والبيطريه..الخ

وأكد رئيس اتحاد الفلاحين، أن كل ذلك تم في نظره شامله لتنمية وازدهار القطاع الزراعي، كذلك اهتم الرئيس باشراك المزارعين في المؤتمرات المحلية وتسهيل وصولوهم لمراكز صنع القرار الزراعي ودمجهم في الحياة السياسية بتمثيلهم التمثيل الملائم في المجالس النيابية والاهتمام بتعديل القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الزراعي.