بعد زواجها ثلاث مرات .. اعتراف مثير لـ بشرى

كشفت الفنانة بشرى بعض التفاصيل عن حياتها الشخصية وتحديدا تجربة زواجها ثلاث مرات، معترفة بأنها لم توفق فى الزواج، ولكن حرصت على الحفاظ على الاحترام مع جميع أزواجها.

وقالت بشرى، خلال تصريحات تليفزيونية: انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني بالضرورة نهاية الاحترام أو التقدير بين الطرفين، وأنا لم أوفق في كل زيجاتي الثلاثة السابقة، ومازلت على علاقة طيبة بكل أزواجي السابقين وعائلتهم.

واوضحت بشرى : أن فشل الزواج لا يجب أن يفسر على أنه فشل إنساني، ومش معنى إن الإنسان فشل في علاقة زوجية إنه يفشل في إنسانيته واحترامه للطرف الآخر، والحياة عايزة حب.

أزواج بشرى

تزوجت الفنانة بشرى 3 مرات حيث خاضت تجربتين سابقتين قبل ان تعلن انفصالها من الثالث .

وكانت الزيجة الأولى من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010، وأنجبت منه طفلين قبل أن ينفصلا بعد خمس سنوات من الزواج.

الصداقة انتصر على الزواج

أما الزيجة الثانية كانت من صديق طفولتها، رجل الأعمال سالم هيكل، الذي انفصلت عنه بعد ثلاث سنوات من الزواج، مؤكدة أن الصداقة انتصرت على الزواج.

وكان الزوج الأخير من رجل الأعمال خالد حميدة والذى كان يجمعهما صداقة قوية من قبل وتحولت هذه الصداقة الى حب وكلل بالزواج منذ عام تقريبا على الرغم من فارق العمر بينهما.

أكثر استعدادًا لأي موقف

وأكدت أن تجربتها في الحياة جعلتها أكثر استعدادًا لأي موقف، وهذه هي الفلسفة التي تتبعها، مشيرة إلى أنها لا تنتقد أو تحكم على الآخرين الذين لا يتبعون نفس فلسفتها ولكنها تشكر القدر الذي منحها فرصة الزواج ثم الطلاق، حيث تعتبر كل تجربة جزء من حياتها وتجربة تعلمها الكثير.

وعلقت ساخرة على اختياراتها قائلة: “اختياراتي مدمرة حياتي”، مشيرة إلى أن اختيارها لزيجاتها كان يتأثر بالمرحلة العمرية قبل الإنجاب وبعده والأهم هو أن يكون هناك أولوية لأولادها.

ونوهت بأنها تزوجت من شخص هادئ وآخر حيوي، لكنها لم تجد أن هذه الشخصيات تناسبها، مشددة على أنه ليس شرطًا أن يحبها الزوج، ولكن يجب أن تحبه هي بشكل كبير لتكون الحياة خالية من التمثيل، حيث أنها لا تسطيع التمثيل بعيدًا عن الكاميرا.