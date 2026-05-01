قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا كورة ولا شوطة كله فى المدرجات.. أحمد موسى ينتقد عبد الله السعيد
بلاش ترجعوني هيموتوني.. قريب والدة رضيعي الصف يروي كواليس صادمة
معتمد جمال بعد الخسارة من الأهلي: مباراة سيئة والنتيجة أسوأ.. وسنقاتل لإسعاد جماهير الزمالك
الحساب الختامي.. توصية بالبرلمان لإصدار قانون بإنشاء مركز مالي للدولة
طلبت من اللاعبين إسعاد عائلاتهم.. توروب بعد ثلاثية الزمالك: الأهلي استحق الفوز
أحمد موسى يعلق على هدف الأهلي الثالث أمام الزمالك : مزيكا
وزير الخارجية لـ ويتكوف: التسوية السلمية طريق حل الأزمات في الشرق الأوسط
البيت الأبيض يبلغ الكونجرس: الحرب مع إيران انتهت
الأهلي والزمالك| عمرو أديب ينفعل على الهواء: يروح الدوري بس نكسب القمة
دراسة مثيرة للجدل بشأن إعادة الزمن إلى الوراء .. هل ينجح؟
انفراجة محتملة.. مقترح إيراني جديد يقرّب وجهات النظر ويخفف شروط التفاوض
عمرو أديب يخصم للعاملين الأهلاوية في برنامج الحكاية على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

عبد العزيز جمال

في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات المالية الرقمية، يكثف تطبيق إنستاباي في جهوده لحماية المستخدمين من الهجمات السيبرانية، من خلال تحذيرات متكررة بشأن مخاطر الاختراق الإلكتروني التي قد تستهدف حسابات العملاء، خاصة مع الاعتماد المتزايد على تطبيقات الدفع والتحويل عبر الهواتف المحمولة. 
 

تنبيهات مستمرة لتأمين الحسابات

يركز تطبيق إنستاباي، التابع لـ البنك المركزي المصري، على توعية العملاء بضرورة الحفاظ على سرية بياناتهم البنكية وعدم مشاركتها مع أي جهة، في ظل تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني.

ويقوم التطبيق بإرسال رسائل نصية دورية إلى المستخدمين عبر أرقام الهواتف المسجلة، تتضمن تحذيرات واضحة بعدم الإفصاح عن أي معلومات حساسة مثل الرقم السري أو بيانات الحساب.

كما تعتمد المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر رسائل توعوية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المستخدمين بمخاطر التعامل مع مصادر غير موثوقة أو مشاركة البيانات الشخصية، سواء بشكل مباشر أو عبر المكالمات الهاتفية.

وعلى صفحته الرسمية على فيس بوك قال التطبيق :مفيش تحديث بيانات بيتم من خلال مكالمات أو رسائل مجهولة الهوية، حافظ على بيانات حسابك ومتشاركهاش.

الحذر من الرسائل والمكالمات المجهولة

يشدد التطبيق على ضرورة تجاهل أي رسائل أو مكالمات واردة من أرقام مجهولة تطلب بيانات شخصية أو مصرفية، حيث تُعد هذه الوسائل من أكثر الطرق استخدامًا من قبل المحتالين لاختراق الحسابات. 
 

وأكد تطبيق إنستاباي أن فرق خدمة العملاء لا تطلب مطلقًا من المستخدمين مشاركة الرقم السري أو بيانات الحساب، سواء عبر الهاتف أو الرسائل.

وتأتي هذه التحذيرات ضمن حملات توعوية أوسع يقودها البنك المركزي المصري، تستهدف الحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية أموال العملاء في ظل التحول الرقمي المتسارع.

وقائع اختراق تدفع لتشديد التحذيرات

جاء تصعيد هذه التحذيرات بعد تلقي شكاوى متعددة من عملاء تعرضوا لعمليات احتيال، نتيجة مشاركة بياناتهم البنكية أو معلومات محافظهم الإلكترونية مع جهات مجهولة، سواء عن قصد أو بدافع الثقة.

وأظهرت هذه الوقائع أن نسبة كبيرة من حالات الاختراق تعود إلى أخطاء بشرية، وليس فقط إلى ثغرات تقنية.

مسؤولية مشتركة لحماية البيانات

يشدد الخبراء على أن حماية الحسابات البنكية لا تقتصر على الإجراءات التقنية التي توفرها التطبيقات، بل تعتمد بشكل كبير على وعي المستخدمين والتزامهم بعدم الإفصاح عن بياناتهم تحت أي ظرف. 

ويؤكدون أن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية يمثل خط الدفاع الأول ضد أي محاولات اختراق.
 

التوعية مستمرة في ظل تصاعد التهديدات

في ضوء تزايد الهجمات السيبرانية عالميًا، تواصل المؤسسات المالية في مصر تكثيف حملات التوعية، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الخدمات الرقمية، وضمان بيئة مصرفية أكثر أمانًا. 

ويظل الالتزام بالإرشادات الأمنية، وعدم التعامل مع مصادر مجهولة، من أهم الخطوات التي يمكن أن يتخذها المستخدم لحماية أمواله وبياناته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة

