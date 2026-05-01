أحمد موسى يعلق على هدف الأهلي الثالث أمام الزمالك : مزيكا

علق الإعلامي أحمد موسي بعد هدف النادي الأهلي الثالث امام فريق الزمالك في مباراة القمة بالدوري المصري .

وكتب أحمد موسي عبر حسابه بمنصة اكس :" الثالث للأهلي

بن شرقي يسجل فى الزمالك

مزيكا روعه روعه الأهلي".



نجح أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثالث لفريق الأهلي في مرمي الزمالك في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعد تمريرة مميزة من جانب إمام عاشور.

أهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء للاهلي أمام الزمالك في الدقيقة 68 بعدما ارتطمت بكرته بالقائم.

وأهدر حسام عبد المجيد في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد تصدي مصطفي شوبير لها.

احتسب حكم مباراة القمة ركلة جزاء لصالح محمود بنتايج في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرقلة من هادي رياض تصدى لها مصطفى شوبير ببراعة بعدما سددها حسام عبد المجيد في الزاوية اليمنى .