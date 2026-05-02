لأول مرة في مصر.. تفاصيل إطلاق خدمة «حاج بلا حقيبة» لتسهيل نقل الأمتعة

الاحتفاظ بالأدوية والمتعلقات المهمة داخل حقيبة اليد

كشف ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن تطبيق خدمة «حاج بلا حقيبة» لأول مرة في مصر، وفقًا للتعليمات السعودية، حيث تعتمد على استلام أمتعة الحاج من المطار وشحنها مباشرة إلى مقر إقامته بالمملكة، ما يخفف الأعباء على الحجاج ويضمن وصول الأمتعة بشكل منظم.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أن شركات سعودية ستتولى عملية استلام الحقائب في المطارات المختلفة، بالتنسيق مع شركات الطيران ومن خلال منظومة إلكترونية لتحديد أماكن إقامة الحجاج مسبقًا في مكة والمدينة.

ونصح الحجاج بالاحتفاظ بالأدوية والمتعلقات المهمة داخل حقيبة اليد، تحسبًا لأي تأخير محتمل في وصول الأمتعة.

إحكام السيطرة على منظومة الحج

أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الدولة تكثف جهودها لإحكام السيطرة على منظومة الحج، مشددًا على أنه لا يجوز السفر لأداء المناسك إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، فى إطار خطة شاملة للحد من الكيانات غير المرخصة.

وقال إن السنوات الماضية شهدت انتشار قنوات تسويق غير رسمية لبرامج الحج، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة بشكل كامل لمنع أي سفر خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على حقوق الحجاج وضمان تنظيم الرحلات وفق المعايير المعتمدة.

السفر عبر القنوات الرسمية

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن القنوات الشرعية للحج تقتصر على البعثة الرسمية وبوابة الحج الإلكترونية، إلى جانب بعثات وزارات الداخلية والتضامن والسياحة، مؤكدًا أن أي جهة أو شركة راغبة فى تنظيم الحج يجب أن تعمل تحت مظلة المنظومة الرسمية.

وذكر أن منظومة الحج أصبحت أكثر تنظيمًا، حيث يتم الإشراف على كل بعثة من خلال مسئولين محددين، مع عقد اجتماعات دورية للجنة العليا للحج والعمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لوضع الضوابط بالتنسيق مع السلطات السعودية.