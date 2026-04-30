قبيل انطلاق موسم الحج .. إجراء سعودي مهم يخص ضيوف الرحمن

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن المديرية العامة للجوازات فعّلت جهاز "الكاونتر المتنقل" في المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية)، بهدف تسريع إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن، عبر حلول تقنية حديثة تعزز كفاءة الأداء وترفع مستوى الأمان والموثوقية.

ويعتمد "الكاونتر المتنقل" على أنظمة تقنية متقدمة تتيح إنجاز إجراءات الجوازات بسرعة ومرونة، ما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المنافذ.

خدمات ميسّرة للفئات الأكثر احتياجًا

ويسمح الجهاز بتقديم الخدمة مباشرة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التقاط الخصائص الحيوية وصورة الوجه وقراءة بيانات جواز السفر بشكل فوري، دون الحاجة للتنقل بين المسارات، بما يعزز سهولة الإجراءات ويراعي احتياجاتهم.

تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة متكاملة لتطوير خدمات الجوازات خلال موسم الحج، بما يضمن انسيابية الإجراءات، ويعكس حرص المملكة على تقديم تجربة ميسّرة وآمنة لضيوف الرحمن، وفق أعلى المعايير التشغيلية.