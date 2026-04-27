ارتفاع جديد للريال السعودي في البنوك تزامناً مع اقتراب موسم الحج 2026 .. اعرف سعره اليوم

بدأ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الارتفاع مع ختام تعاملات اليوم الاثنين 27 إبريل 2026، وذلك بعد حالة من الاستقرار شهدتها الأسواق خلال ختام الأسبوع الماضي وبداية تعاملات يوم أمس الأحد.

ورغم أن الارتفاع جاء بقيم طفيفة “قروش بسيطة”، إلا أنه يشير بوضوح إلى بدء تحرك العملة السعودية نحو مستويات صعودية جديدة، مدفوعة بزيادة الطلب الموسمي على الريال السعودي مع اقتراب موسم الحج.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم في البنوك المصرية فقد جاء سعر الريال السعودي اليوم كالتالي:

البنك المركزي المصري: سجل 13.994 جنيه للشراء، و14.032 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل 13.948 جنيه للشراء، و14.024 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل 13.948 جنيه للشراء، و14.024 جنيه للبيع.

بنك HSBC: سجل 14.003 جنيه للشراء، و14.029 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي: سجل 13.997 جنيه للشراء، و14.024 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل 13.984 جنيه للشراء، و14.024 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: سجل 13.942 جنيه للشراء، و14.031 جنيه للبيع.

بنك البركة: سجل 13.952 جنيه للشراء، و14.015 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل 13.921 جنيه للشراء، و14.024 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: سجل 13.930 جنيه للشراء، و14.020 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: سجل 13.947 جنيه للشراء، و13.997 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: سجل 13.866 جنيه للشراء، و14.174 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: سجل 13.636 جنيه للشراء، و14.024 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التحرك اليوم زيادة بمقدار قرشين في المتوسط مقارنة بأسعار بداية الأسبوع يوم أمس الأحد، مما يضع الريال في مسار صعودي هادئ.

ويتوقع أن يستمر زيادة سعر الريال السعودي مع اقتراب موسم الحج.