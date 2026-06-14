نوير يحطم رقما قياسيا مع منتخب ألمانيا بكأس العالم

حقق مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، رقما قياسيا مع المانشافت في بطولة كأس العالم.

وأصبح نوير أكبر لاعب يشارك في المونديال عن عمر 40 عامًا و79 يومًا، محطمًا الرقم القياسي الأسطوري للوتار ماتيوس (39 عامًا و91 يومًا).

أرقام نوير

وشارك نوير في خمس نسخ من المونديال (2010، 2014، 2018، 2022، 2026)، متجاوزًا رقم ماتيوس كأكبر لاعب ألماني في البطولات الكبرى (كأس العالم أو يورو).

واكتسح منتخب ألمانيا نظيره كوراساو، بسباعية مقابل هدف في إطار افتتاح مبارياته بدور المجموعات في كأس العالم.