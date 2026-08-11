القبض على شخصين حاولا سرقة كابل كهرباء بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ظهور شخصين حال قيامهما بالشروع فى قطع كابل كهرباء أرضى بقصد السرقة بالقليوبية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاملين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ أكثر من عام وإنصرافهما دون سرقة أى كابلات كهربائية عقب مشاهدتهما لأحد الأشخاص يقوم بتصويرهما، وتم بإرشادهما ضبط (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





