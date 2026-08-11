الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين سكان عقار و3 أشخاص بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قاطنى أحد العقارات الكائنة بمنطقة المقطم بالقاهرة من 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى عليهم بالسب لإعتراضهم على قيام المشكو فى حقهم بإجراء أعمال إنشائية بجراج العقار المشار إليه.







بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة الظاهرين بمقاطع الفيديو (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر أحدهم بملكيته للجراج المشار إليه ، وأنه بتاريخ 6 / الجارى قام بالإستعانة بباقى المشكو فى حقهم لإجراء بعض الأعمال الإنشائية بالجراج المشار إليه بغرض تغيير نشاطه دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وإيقاف الأعمال والتنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ اللازم فى هذا الشأن.





