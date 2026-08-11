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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يواجه مودرن دبي وإنبي الشرقية وديا في يوم واحد

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، عن خوض الفريق لمباراتين وديتين في ختام برنامج الإعداد لانطلاق الموسم الجديد بعد العودة من معسكر تركيا والذي استمر لمدة 18 يوما وشهد 4 مباريات ودية أمام بيرسبوليس الإيراني، وألانيا سبور التركي، والعربي الكويتي، وريزا سبور التركي.

ويعود الفريق السماوي لاستئناف تدريباته بداية من يوم الخميس المقبل على ملعب النادي بالدفاع الجوي، بعد الراحة التي امتدت إلى 4 أيام بعد انتهاء معسكر الإعداد القوي في تركيا والذي أقيم على مرحلتين الأولى في أرضروم والثانية في مدينة ريزا.

أشار أحمد زاهر إلى أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين في يوم واحد وتحديدا يوم الأحد 16 أغسطس الجاري على استاد الدفاع الجوي، وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه المدير الفني الجنوب أفريقي رولاني موكوينا لتجهيز الفريق قبل أولى مباريات الدوري أمام غزل المحلة يوم 22 أغسطس الجاري باستاد المحلة.

زاهر أشار إلى أن المباراة الأولى ستكون أمام فريق مودرن دبي الإماراتي في الخامسة مساء، بينما ستكون المباراة الثانية في الثامنة مساء أمام فريق إنبي الشرقية.

أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز بيراميدز نادي بيراميدز

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