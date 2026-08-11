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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد حرمانه من المونديال.. عمر أرتان يستعد لكتابة التاريخ في السوبر الأوروبي

عمر أرتان
عمر أرتان
حمزة شعيب

يواصل الحكم الصومالي عمر أرتان استعداداته المكثفة لخوض واحدة من أهم المباريات في مسيرته التحكيمية، بعدما أسند إليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مهمة إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

ويستعد أرتان للمباراة المرتقبة من خلال تدريبات وتجهيزات بدنية وفنية، حيث حرص خلال الفترة الماضية على الحفاظ على جاهزيته عبر إدارة مباريات في الصومال والدوري الكويتي، قبل وصوله إلى مدينة سالزبورغ النمساوية استعدادًا للمواجهة.

وتحمل المباراة أهمية تاريخية للحكم الصومالي، إذ سيكون أول حكم غير أوروبي يتولى إدارة مباراة في كأس السوبر الأوروبي، في إنجاز بارز للتحكيم الأفريقي والصومالي.

وتأتي هذه الفرصة لأرتان بعد أسابيع صعبة، بعدما كان ضمن قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم 2026، لكنه لم يتمكن من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة، ليغيب عن المونديال رغم اختياره ضمن قائمة الحكام.

ويخوض أرتان السوبر الأوروبي برفقة طاقم تحكيم يضم المساعد الجيبوتي ليبان عبد الرزاق أحمد والكيني ستيفن إليزار أونياتو ييمبي، في المباراة التي تجمع بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ببطل الدوري الأوروبي أستون فيلا.

ويأمل الحكم الصومالي في تقديم أداء قوي خلال المواجهة، وتحويل فرصة السوبر الأوروبي إلى محطة تاريخية جديدة في مسيرته، بعد صدمة الغياب عن كأس العالم.

عمر أرتان السوبر الأوروبي الحكم الصومالي عمر أرتان

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