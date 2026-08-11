الأرصاد : ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا .. والموجة مستمرة

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في الظل وصلت اليوم إلى نحو 40 درجة مئوية على القاهرة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الأجواء كانت شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تراوحت بين 90% و95%، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت أن الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر غدًا، لتسجل نحو 40 درجة مئوية في الظل، بينما تصل إلى 42 درجة مئوية تحت أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن محافظات الصعيد ستشهد ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 44 و45 درجة مئوية.

تسود أجواء صيفية معتدلة نسبيًا

وأكدت المتنبئ الجوي أن الموجة الحارة من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل، لتسود أجواء صيفية معتدلة نسبيًا.



