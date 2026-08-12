«ميكيل» يُحذّر محمد صلاح من جماهير طرابزون: «سيعاملونك كملك.. لكنهم ينقلبون عليك سريعًا»

وجّه النيجيري جون أوبي ميكيل، لاعب وسط تشيلسي ومنتخب نيجيريا السابق وأحد نجوم طرابزون سبور سابقًا، رسالة تحذيرية إلى قائد منتخب مصر محمد صلاح، بعد انتقاله إلى صفوف النادي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم “صلاح” إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ليفربول، ليحظى باستقبال جماهيري استثنائي فور وصوله إلى تركيا، بعدما احتشدت أعداد كبيرة من مشجعي النادي في المطار للاحتفال بوصول النجم المصري.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «صباح» التركية، أكد ميكيل أن الانتقال إلى طرابزون يمثل تجربة مختلفة لصلاح، مشيرًا إلى أن المدينة تتمتع بشغف استثنائي بكرة القدم، وأن الجماهير أظهرت حماسًا غير مسبوق منذ الإعلان عن الصفقة.

وقال ميكيل إن الحفاوة التي حظي بها صلاح كانت ضخمة حتى بمقاييس طرابزون، موضحًا أن آلاف المشجعين خرجوا لاستقباله، كما شهدت حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التفاعل والمتابعة.

ميكيل: السعودية كانت الخيار الأفضل ماليًا

وتطرّق لاعب طرابزون السابق إلى قرار صلاح بالانتقال إلى الدوري التركي، متسائلًا عن الأسباب التي دفعته لاختيار النادي، سواء كانت رياضية أو مالية.

وأوضح ميكيل أنه إذا كان العامل المالي هو المحرك الأساسي للقرار، فإن الدوري السعودي كان سيقدم لصلاح عرضًا أفضل، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن طرابزون سبور يظل ناديًا كبيرًا، وأن المدينة تعيش كرة القدم بكل تفاصيلها.

وقال إن طرابزون تتميز بجماهير شغوفة للغاية، وهو ما يجعل اللعب للنادي تجربة مختلفة، لكنها في الوقت ذاته تضع اللاعب أمام مسئولية كبيرة بسبب ارتفاع سقف التوقعات.

تحذير واضح لصلاح

وحذّر ميكيل قائد منتخب مصر من أن الحب الجماهيري الكبير الذي يحظى به في بداية مشواره مع طرابزون يمكن أن يتحول إلى ضغط شديد إذا لم ينجح في تقديم المستويات المنتظرة.

وأكد أن جماهير النادي ستعامل صلاح مثل «الملك» إذا تألق وقاد الفريق لتحقيق الانتصارات، لكنها لن تتردد في انتقاده والانقلاب عليه إذا تراجع مستواه، بغض النظر عن اسمه أو تاريخه أو النادي الذي جاء منه.

وأشار ميكيل إلى أن جماهير طرابزون لا تهتم كثيرًا باسم اللاعب بقدر اهتمامها بما يقدمه داخل الملعب، وهو ما يجعل صلاح مطالبًا بالحفاظ على مستواه بشكل مستمر حتى يظل محتفظًا بمكانته لدى الجماهير.

ميكيل يطالب طرابزون بتجهيزات خاصة لصلاح

ولم يتوقف حديث ميكيل عند الجانب الجماهيري، حيث أشار إلى أن النادي التركي قد يحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على منشآته بما يتناسب مع متطلبات لاعب بحجم محمد صلاح.

وأوضح أنه يعرف جيدًا طبيعة ملاعب التدريب وغرف تبديل الملابس ومرافق النادي، مشيرًا إلى إمكانية احتياج طرابزون لإجراء بعض التحسينات والتعديلات لضمان توفير البيئة المناسبة للنجم المصري.

واختتم ميكيل رسالته متمنيًا التوفيق لصلاح وعائلته خلال تجربته الجديدة في تركيا، مؤكدًا أن اللاعب سيحظى بحب جماهيري هائل إذا واصل تقديم المستويات المميزة وتحقيق الانتصارات مع الفريق.

وتنتظر جماهير طرابزون سبور الكثير من محمد صلاح، في ظل الاستقبال التاريخي الذي حظي به، وهو ما يجعل النجم المصري أمام تحدٍ جديد للحفاظ على ثقة جماهير وضعت عليه سقفًا مرتفعًا من التوقعات منذ لحظة وصوله.