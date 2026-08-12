تطاولوا على سكان بعض المحافظات.. القبض على صانعي محتوى بالإسكندرية

تمكّنت الأجهزة الأمنية من صبط صانعى محتوى لقيامهما بالإساءة لقاطنى عدد من المحافظات والتلفظ بألفاظ إباحية تتنافى مع القيم المجتمعية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعى محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالإساءة لقاطنى عدد من المحافظات والتلفظ بألفاظ إباحية تتنافى مع القيم المجتمعية .

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما اعترفا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .





