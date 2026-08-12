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مأساة الزلزال المُدمّر .. أكثر من 250 قتيلًا في كولومبيا واستمرار البحث عن ناجين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مأساة الزلزال المُدمّر .. أكثر من 250 قتيلًا في كولومبيا واستمرار البحث عن ناجين

زلزال كولومبيا
زلزال كولومبيا
ناصر السيد

قامت فرق الإنقاذ أمس الثلاثاء بالحفر وسط جبال من الأنقاض في غرب كولومبيا، وصرخت مطالبة بالهدوء حتى تتمكن من الاستماع إلى الناجين الذين ما زالوا محاصرين تحت المباني التي انهارت في زلزال قوي يقدر أنه أودى بحياة ما لا يقل عن 250 شخصًا.


ودمّر الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجة، وهو الأكثر تدميرًا الذي يضرب كولومبيا هذا القرن، معقل زراعة البن في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما أدى إلى تصدع المباني السكنية والمنازل والمدارس والمراكز الصحية أو مائلة أو سويت بالأرض.
وذكرت تقارير منفصلة من المدن المتضررة أن عدد القتلى بلغ 254، مع مقتل 101 شخص في بيريرا، في عمق بلد القهوة، و95 في كالي، ثالث أكبر مدينة في البلاد، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
لا تزال العديد من مجتمعات السكان الأصليين في منطقة تشوكو الحرجية المواجهة للمحيط الهادئ والقريبة من مركز الزلزال بدون كهرباء أو خدمات أساسية، مما يعقد جهود الإنقاذ.
ووقع الزلزال بعد أيام فقط من تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييلا، الذي سافر إلى المناطق المتضررة ووعد بتقديم الدعم الاقتصادي للأشخاص الذين فقدوا منازلهم.


وقال رئيس الاتحاد الوطني للبن، جيرمان باهامون، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الاتحاد الوطني للبن يعمل على الأرض مع العائلات لتقييم الأضرار التي لحقت بالمزارع والبنية التحتية الريفية.
وفي الوقت نفسه، عمل رجال الإنقاذ طوال ليل الاثنين والثلاثاء باستخدام الرافعات والحفارات وأيديهم العارية، مما أدى إلى تكوين سلاسل بشرية وتمرير دلاء مليئة بالحطام أثناء بحثهم عن الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين.

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