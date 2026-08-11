العراق يدين اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار جمهورية كولومبيا الاعتراف بالسيادة (الإسرائيلية) على الجولان السوري المحتل.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجولان أرض سورية محتلة، ولا يملك أي طرف الحق في تغيير وضعه القانوني أو منح الاحتلال شرعية لا يستند إليها"، مؤكدةً أن "قرار كولومبيا لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يغيّر من حقيقة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية".

وشددت الوزارة على أن "الاعتراف بسيادة قوة الاحتلال على أرض محتلة يمثل سابقة خطيرة وتقويضاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".

وجددت الوزارة موقف العراق الثابت في رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وتأكيد تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيه