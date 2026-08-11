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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم 11 أغسطس في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر
سعر الجنيه الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بشكل طفيفا في محال الصاغة بالتزامن مع تذبذب في البورصة العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وذلك وفقا لآخر تحديثات موقع gold price today.

أعلى وأقل سعر في الأعيرة الذهبية اليوم

سجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة الذهبية اليوم ليبلغ سعر البيع نحو 7,185 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 7,125جنيهاً، باعتباره العيار الأكثر نقاءً والأقل تداولا في المشغولات الذهبية.

مشغولات ذهبية

وفي المقابل، جاء عيار 14 كأقل الأعيرة تداولاً من حيث السعر المسجل للجرام، حيث بلغ سعر البيع نحو 4,190 جنيه، في حين وصل سعر الشراء إلى 4,155 جنيهاً.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 6,285 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 6,235 جنيهاً.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 نحو 5,385 جنيه، في حين سجل سعر الشراء نحو 5,345 جنيهاً.

وصل سعر بيع الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 في الأسواق المحلية إلى 50,280 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء نحو 49.880 جنيه.

سعر الأونصة بالجنيه المصري

وسجلت الأونصة محلياً نحو 223,410 جنيهاً للبيع، مقابل 221,635 جنيهاً للشراء.

سعر الأونصة عالمياً بالدولار 

بلغت الأونصة في البورصات العالمية نحو 4,370 دولاراً.

سعر الذهب

سعر دولار الصاغة

سجل دولار الصاغة نحو 51.12 جنيه، مقارنة بنحو 50.20 جنيه في سعر الفائدة والتعاملات الرسمية بالبنوك، وهو الفارق الذي يؤثر بشكل مباشر على تسعير المشغولات الذهبية داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب سعر بيع الذهب سعر شراء الذهب سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم

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