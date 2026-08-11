تبدأ من 7296جنيها.. أسعار السبائك الذهب اليوم عيار 24

في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، يستعرض موقع صدى البلد، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ، وأسعار السبائك الذهب بأوزانها كافة، والتي تلقى إقبالاً كبيراً كنوع من الاستثمار الآمن في الذهب، وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام؛ لسهولة إعادة بيعها، كذلك يبحث الكثير عن سعر الجنيه الذهب اليوم، والذي يعد من أفضل الخيارات للاستثمار في الذهب.

أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 نحو 7,296 جنيهًا سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام في الصاغة نحو 13 ألفًا و138 جنيهًا سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام نحو 35,980 جنيهًا سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام ، فسجلت نحو 71,025 جنيهًا سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام نحو 143,820 جنيهًا سعر سبيكة الأونصة بوزن 31.1 جرام إلى حوالي 223,609 جنيهات. سعر سبيكة 50 جرام نحو 359,400 جنيه سعر سبيكة 100 جرام نحو 718,600 جنيه. سعر سبيكة 250 جرام تسجل حوالي 1.786 مليون جنيه سعر سبيكة 500 جرام نحو 3.570 مليون جنيه سعر سبيكة الذهب 1 كيلو نحو 7.140 مليون جنيه .

أسعار الجنيهات الذهب اليوم

جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام

50,576.00 EGP

ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام

12,660.00 EGP

نصف جنيه ذهب عيار 21 – 4 جرام

25,300.00 EGP

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 لنحو 7120 جنيها للبيع، مقابل 7075 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6230 جنيها للبيع، مقابل 6190 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5340 جنيها للبيع، مقابل 5305 جنيهات للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 لنحو 4155 جنيها للبيع، مقابل 4125 جنيها للشراء.

وزاد سعر الجنيه الذهب نحو 49840 جنيها للبيع، مقابل 49520 جنيها للشراء.

وسجلت سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلية نحو 221455 جنيها للبيع، مقابل 220035 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4393.87 دولار.

الدولار والذهب

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن السوق المحلية تشهد حاليًا توازنًا حساسًا بين مجموعة من العوامل العالمية والمحلية، موضحًا أن تحركات الدولار أمام الجنيه أصبحت العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب داخل السوق المصرية، خاصة مع حالة التذبذب التي تشهدها الأوقية عالميًا.

وأضاف إمبابي أن الأسواق تنتظر حاليًا نقطة الانقلاب المقبلة مع صدور بيانات التضخم الأمريكية، مشيرًا إلى أن الصورة الحالية تعكس توازنًا بين ضعف بيانات سوق العمل الأمريكي من ناحية، وتحسن مؤشرات التضخم من ناحية أخرى.

وأكد أن المستثمرين في السوق المصرية عليهم متابعة حركة الدولار بعناية، قائلًا إن العملة الأمريكية تلعب حاليًا دور «الحامي الأول» لأسعار الذهب المحلية، خاصة في ظل تحرك الأوقية العالمية بصورة متذبذبة.

الدولار يدعم الذهب المحلي

وأوضح تقرير منصة «آي صاغة» أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفع من 49.93 جنيهًا في 10 أغسطس إلى 50.36 جنيهًا في 11 أغسطس، بزيادة بلغت نحو 43 قرشًا، وهو ما قدم دعمًا مباشرًا للأسعار المحلية للذهب، رغم التراجع الطفيف في سعر الأوقية عالميًا.

وأشار التقرير إلى أن سعر الدولار تحرك خلال الأيام السبعة الماضية بين 49.65 و50.96 جنيهًا، بمتوسط بلغ نحو 49.99 جنيهًا، وبمعدل تقلب قدره 0.63%.

ولفت إمبابي إلى أن ارتفاع الدولار محليًا عوّض جانبًا من الضغوط الناتجة عن تراجع الأوقية العالمية، وهو ما يفسر تسجيل الذهب المحلي ارتفاعًا محدودًا خلال فترة التحليل.

تراجع الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي

وكشف تقرير «آي صاغة» عن تحسن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب، حيث تراجعت من 57.60 جنيهًا، بما يعادل 0.93%، في 10 أغسطس، إلى 56.59 جنيهًا، أو 0.91%، في 11 أغسطس.

وأكد إمبابي أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في كفاءة انتقال حركة الأسعار العالمية إلى السوق المحلية، موضحًا أن الفجوة السعرية الضيقة تشير إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر ارتباطًا بالتغيرات العالمية في أسعار الذهب.

وأضاف أن استمرار ضيق الفجوة السعرية يعكس كفاءة نسبية في آليات التسعير المحلية، مع بقاء حركة الأسعار مرتبطة بصورة أكبر بالتغيرات في الأوقية العالمية وسعر الصرف.

تراجع الطلب وتحديثات الأسعار

وأشار التقرير إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من الطلب المحتشم على الذهب مع الاقتراب من نهاية موسم الشراء الصيفي، موضحًا أن عدد تحديثات الأسعار على منصة «آي صاغة» تراجع بصورة حادة من 13 تحديثًا في 10 أغسطس إلى تحديث واحد فقط في 11 أغسطس.

وأوضح أن هذا التراجع قد يعكس انخفاضًا في مستويات السيولة أو حالة من الانتظار والترقب من جانب المتعاملين، خاصة مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة في اتجاه أسعار الذهب والدولار.