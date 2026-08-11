قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنايات الإسكندرية تسدل الستار على قضية التأشيرات والمستندات المزورة| تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " ش.ال.ع" و" ا.ا.ا" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 مليون جنيه عما أسند اليه والزامتهما بالمصاريف الجنائية، وبمعاقبة كل من " ا.م.ع" و " ا.ح.ح" و" ا.م.ع" و" م.م.ش" و" م.ر.ع" و" ش.م.ش" و" ا.س.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم والزامتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة والأدوات وجهاز اللاب توب والهواتف المحمولة والمبالغ المالية المضبوطة، لاتهامهم في قضية هجرة غير شرعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار إيهاب حسن نور الدين والمستشار أنس أسامة العبد وسكرتير المحكمة  محمد احمد البغدادي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم  11529 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الرقابة ومكافحة الهجرة الغير شرعية،  قيام المتهمين الاول والثاني بتشكيل جماعة اجرامية لتهريب المهاجرين وباشتراك باقي المتهمين من الثالث حتي السادس .

تبين من التحقيقات، أن المتهم الاول " ش.ح.ال" صاحب شركة سياحة ، والمتهم الثاني " ا.ا.ا" صاحب مركز تجميل،  اسسوا جماعة اجرامية منظمة تزوال نشاطا إجراميا لتهريب المهاجرين الغير شرعيين الي خارج البلاد واصطناعهم مستندات علي خلاف الحقيقة ونسب صدورها الي جهات حكومية وخاصة واستعمالها للمكاتب التابعة للسفارات الأجنبية بمصر بغرض استصدار تأشيرات سفر للمواطنين من تلك السفارات وأتمام انتقاله للخارج مقابل الحصول منهم علي مبالغ مالية نظير ذلك ،بحيث يكون المتهم الثالث " ا.م.ع" مسئول اعلام باحدي المنظمات بمخاطبة العديد من الاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة بالعديد من الدول الأوربية بخطابات مصتنعه منسوبة لفرق رياضية مصرية لاستقدام الدعوات وادراج أسماء راغبي السفر علي انهم لاعبيين ضمن تلك الفرق علي خلاف الحقيقية ودور المتهم الرابع " ا.ح.ح" صاحب مكتب خدمات للسفر ومضيف جوي، والمتهم السادس " م.م.ش" موظف بشركة طيران ، استغلال حصولهم علي تأشيرة الشنغن في التقدم للسفارات الاجنبية بصحبة راغبي الهجرة بمستندات مصنعه ، وكذلك دور المتهم الخامس، " ا.م.ع" مصور بمكتب هجرة وترجمه ، والمتهم السابع " م.ر.ع" موظف سابق بالتربية والتعليم والمتهم الثامن " ش.م.ش" مدرب رياضة قتالية ، والمتهم التاسع " ا.س.ا" موظف بالمعاش ، في استقطاب راغبي السفر للخارج والاتفاق معهم علي تدبير سفرهم ،خاصة المتهم الخامس مسئول اعداد ملفات المهاجرين، كما قام المتهم الاول والرابع باستغلال المتهم السادس حصوله علي تأشيرة منطقة شنغن لاحدي الدول الأوربية سفر ممثلة بدعوي زواجه من سيدة علي غير الحقيقة بمستندات مصطنعه، كما شرعوا في تهجير " ل.ذ.ش" واخرين لتقديمهما الحصول علي تأشيرات لتسفيرهم بطرق غير شرعية ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.

الإسكندرية جنايات الهجرة حكم 10 سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

ترشيحاتنا

آيفون 18

تكاليف آيفون 18 ترتفع 38% وتضع آبل أمام خيار صعب بين الأسعار والهوامش

Bluesky

بلو سكاي تطلق ميزة إخفاء إعادة النشر من مستخدمين مزعجين وترقيم المحادثات الطويلة

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أخطاء تدمر جهازك في الصيف تجنبها فورا.. وأسباب خفية وراء بطء الـ Wi-Fi تخلص منها بهذه التطبيقات المجانية

بالصور

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد