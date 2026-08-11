جنايات الإسكندرية تسدل الستار على قضية التأشيرات والمستندات المزورة| تفاصيل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " ش.ال.ع" و" ا.ا.ا" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 مليون جنيه عما أسند اليه والزامتهما بالمصاريف الجنائية، وبمعاقبة كل من " ا.م.ع" و " ا.ح.ح" و" ا.م.ع" و" م.م.ش" و" م.ر.ع" و" ش.م.ش" و" ا.س.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم والزامتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة والأدوات وجهاز اللاب توب والهواتف المحمولة والمبالغ المالية المضبوطة، لاتهامهم في قضية هجرة غير شرعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار إيهاب حسن نور الدين والمستشار أنس أسامة العبد وسكرتير المحكمة محمد احمد البغدادي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11529 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الرقابة ومكافحة الهجرة الغير شرعية، قيام المتهمين الاول والثاني بتشكيل جماعة اجرامية لتهريب المهاجرين وباشتراك باقي المتهمين من الثالث حتي السادس .

تبين من التحقيقات، أن المتهم الاول " ش.ح.ال" صاحب شركة سياحة ، والمتهم الثاني " ا.ا.ا" صاحب مركز تجميل، اسسوا جماعة اجرامية منظمة تزوال نشاطا إجراميا لتهريب المهاجرين الغير شرعيين الي خارج البلاد واصطناعهم مستندات علي خلاف الحقيقة ونسب صدورها الي جهات حكومية وخاصة واستعمالها للمكاتب التابعة للسفارات الأجنبية بمصر بغرض استصدار تأشيرات سفر للمواطنين من تلك السفارات وأتمام انتقاله للخارج مقابل الحصول منهم علي مبالغ مالية نظير ذلك ،بحيث يكون المتهم الثالث " ا.م.ع" مسئول اعلام باحدي المنظمات بمخاطبة العديد من الاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة بالعديد من الدول الأوربية بخطابات مصتنعه منسوبة لفرق رياضية مصرية لاستقدام الدعوات وادراج أسماء راغبي السفر علي انهم لاعبيين ضمن تلك الفرق علي خلاف الحقيقية ودور المتهم الرابع " ا.ح.ح" صاحب مكتب خدمات للسفر ومضيف جوي، والمتهم السادس " م.م.ش" موظف بشركة طيران ، استغلال حصولهم علي تأشيرة الشنغن في التقدم للسفارات الاجنبية بصحبة راغبي الهجرة بمستندات مصنعه ، وكذلك دور المتهم الخامس، " ا.م.ع" مصور بمكتب هجرة وترجمه ، والمتهم السابع " م.ر.ع" موظف سابق بالتربية والتعليم والمتهم الثامن " ش.م.ش" مدرب رياضة قتالية ، والمتهم التاسع " ا.س.ا" موظف بالمعاش ، في استقطاب راغبي السفر للخارج والاتفاق معهم علي تدبير سفرهم ،خاصة المتهم الخامس مسئول اعداد ملفات المهاجرين، كما قام المتهم الاول والرابع باستغلال المتهم السادس حصوله علي تأشيرة منطقة شنغن لاحدي الدول الأوربية سفر ممثلة بدعوي زواجه من سيدة علي غير الحقيقة بمستندات مصطنعه، كما شرعوا في تهجير " ل.ذ.ش" واخرين لتقديمهما الحصول علي تأشيرات لتسفيرهم بطرق غير شرعية ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.