فرق الهلال الأحمر بالإسماعيلية تقدم الدعم النفسي والإغاثي للمصابين في حادث "تصادم القصاصين"

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، بلاغًا بشأن حادث تصادم سيارتي عمال بمنطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، ونقل المصابين إلى مستشفى القصاصين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

على الفور، توجهت فرق الهلال الأحمر المصري بفرع الإسماعيلية إلى المستشفى، لزيارة المصابين وأسر الضحايا، وتقديم خدمات الدعم النفسي والمساعدات اللازمة لهم لمساندة المتضررين وأسرهم في مواجهة تداعيات الحادث.

ويعرب الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين به عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنين للمصابين الشفاء العاجل.