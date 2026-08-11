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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان أوضاع غزة وإيران والسودان والأمن المائي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البريطانى
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البريطانى
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إد ميليباند، وزير خارجية المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء ١١ أغسطس حيث استهل الوزير عبد العاطي الاتصال بنقل مجددا تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي  اندي بيرينهام رئيس وزراء المملكة المتحدة، وقدم الوزير عبد العاطي التهنئة إلي نظيره البريطانى لتوليه مهام منصبه، معرباً عن التطلع لمواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات المصرية البريطانية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين. 

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم في مختلف المجالات، لاسيما في أعقاب انعقاد الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصري- البريطاني في يونيو الماضي، ومتابعة تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين. كما أكد أهمية نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع المزيد من الاستثمارات البريطانية المباشرة في السوق المصرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والمملكة المتحدة إزاء التطورات الإقليمية، بما يُسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، لاسيما في ضوء التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وتلقي بتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، توافق الوزيران علي  أهمية تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وأدان الوزير عبد العاطي من جانبه الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة بالضفة الغربية وغزة والتى تقوض فرص تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة وتلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى. 

وفيما يخص التطورات المرتبطة بإيران، توافق الوزيران علي مواصلة التعاون المشترك للدفع بالحلول الدبلوماسية والحوار وحث جميع الأطراف إلى استمرار  التفاوض وتجنب التصعيد العسكري، بالنظر للتداعيات الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلًا عن أمن الطاقة وحرية الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وأكد الوزير عيد العاطي ثوابت الموقف المصري بشأن أهمية صون أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى احتواء الأزمة في السودان، مؤكدًا تمسك مصر بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض أي مساس بها. وشدد في هذا السياق على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي شامل، سوداني الملكية والقيادة، يحافظ على مؤسسات الدولة ويصون وحدة السودان واستقراره.

كما تطرق الاتصال ايضا الي قضية الأمن المائي والتطورات في القرن الأفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي التمسك باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون والتوافق بين دول حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية التي تضر بمصالح دولتي المصب. كما شدد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار القرن الأفريقي، بما يعزز أمن البحر الأحمر ويدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ومن جانبه، ثمن وزير خارجية المملكة المتحدة الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين، والتطلع لمواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة المتحدة، والعمل بشكل مشترك لدعم الامن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي إد ميليباند وزير خارجية المملكة المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء المملكة المتحدة المملكة المتحدة

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